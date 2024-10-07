7 радянських міфів про їжу, які досі живуть у наших головах

За часів СРСР існувало багато забобонів про правильне харчування та їжу. І левова частка з них негативно впливають на наші харчові звички навіть сьогодні.

Які 7 основних міфів про харчування виникли за радянських часів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

7 найпоширеніших міфів про харчування в СРСР

Гарячі перші страви необхідні в щоденному раціоні

Регулярне споживання супів, борщу або інших перших страв допомагає уникнути порушень травлення.

Насправді гарячі перші страви присутні в більшості кухонь світу, адже вони не лише смачні, а й забезпечують основні поживні речовини при помірній калорійності, тому часто використовуються в програмах контролю ваги.

Однак корисність супів залежить від інгредієнтів: більше овочів, менше насичених жирів та солі - це важливі правила. Немає наукових доказів того, що щоденне споживання супу відіграє визначальну роль у травленні або що його відсутність підвищує ризик шлунково-кишкових захворювань.

Їжу не можна запивати водою чи іншими напоями

Стверджувалося, що рідина розводить шлунковий сік, знижуючи концентрацію ферментів, що погіршує травлення.

Насправді шлункова секреція адаптується до їжі, яку ми споживаємо. Кількість кислоти й ферментів змінюється в залежності від консистенції їжі. Запивання їжі водою не впливає на травлення і може бути корисним, оскільки уповільнює споживання їжі, що сприяє кращому насиченню та меншому споживанню калорій.

Гострі та кислі страви небезпечні й можуть викликати гастрит і виразку Гостра і кисла їжа підвищує кислотність шлункового соку, що може призвести до пошкодження слизової оболонки.

Насправді кислотність шлунку - це природний процес, який захищає від патогенів і допомагає травленню. Слизова оболонка має надійні механізми захисту. Лише в умовах інфекцій або тривалого вживання ліків цей захист може порушуватися. Гостра і кисла їжа сама по собі не є причиною гастриту або виразки.

При захворюваннях органів травлення не можна вживати свіжі овочі та фрукти

Свіжі овочі та фрукти можуть загострювати запалення і симптоми розладів травлення - стверджували медики в СРСР.

А насправді харчові волокна, що містяться в овочах і фруктах, є важливими для здоров'я кишечника. Під час загострення симптомів варто тимчасово обмежити споживання волокон, але не відмовлятися від них повністю. Після стабілізації симптомів їх потрібно повернути в раціон для підтримки балансу мікробіому.

Молоко шкідливе для дорослих людей

Дорослі часто не переносять лактозу, що викликає проблеми з травленням.

Непереносимість лактози є лише у частини дорослих людей. Це може призводити до дискомфорту при споживанні великих кількостей молочних продуктів. Обмеження, але не повне виключення молочних продуктів, є кращим підходом. Йогурти та сир можуть допомогти поліпшити переносимість лактози.

Часте дробне харчування - оптимальний варіант

Раніше казали, що маленькі порції легше перетравлюються, тому краще їсти 4-5 разів на день.

Часте харчування не обов'язково означає менше споживання калорій. Часті прийоми їжі можуть спричинити переїдання. Функціональні розлади травлення не є показанням до дробного харчування, а часті прийоми їжі можуть лише збільшити симптоми. Розумно уникати великих порцій з високим вмістом жиру.

Номерні дієтичні столи (по Пєвзнеру)

Раніше ці дієтичні столи застосовувалися багато десятиліть і показали позитивний вплив на здоров'я пацієнтів.

Столи Пєвзнера були актуальними сто років тому, але після Другої світової війни обмежувальні дієти майже не використовуються в країнах Західної Європи та Північної Америки.