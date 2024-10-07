7 советских мифов о еде, которые до сих пор живут в наших головах

Правильное питание и еда – это темы, которые всегда волновали человечество. Но во времена СССР существовало много предрассудков по здоровью и пище.

Какие 7 основных мифов о питании возникли в советское время, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.

7 самых распространенных мифов о питании в СССР

Горячие первые блюда необходимы в ежедневном рационе

Регулярное употребление супов, борща или других первых блюд помогает избежать нарушений пищеварения.

На самом деле, первые горячие блюда присутствуют в большинстве кухонь мира, ведь они не только вкусны, но и обеспечивают основные питательные вещества при умеренной калорийности, поэтому часто используются в программах контроля веса.

Однако полезность супов зависит от ингредиентов: больше овощей, меньше насыщенных жиров и соли - это важные правила. Нет научных доказательств того, что ежедневное потребление супа играет определяющую роль в пищеварении или его отсутствие повышает риск желудочно-кишечных заболеваний.

Еду нельзя запивать водой или другими напитками

Утверждалось, что жидкость разводит желудочный сок, снижая концентрацию ферментов, что ухудшает пищеварение.

На самом деле, желудочная секреция адаптируется к пище, которую мы потребляем. Число кислоты и ферментов изменяется в зависимости от консистенции пищи. Запивание пищи водой не влияет на пищеварение и может быть полезно, поскольку замедляет потребление пищи, что способствует лучшему насыщению и меньшему потреблению калорий.

Острые и кислые блюда опасны и могут вызвать гастрит и язву. Острая и кислая пища повышает кислотность желудочного сока, что может привести к повреждению слизистой.

На самом деле, кислотность желудка - это естественный процесс, который защищает от патогенов и помогает пищеварению. Слизистая имеет надежные механизмы защиты. Только в условиях инфекций или длительного употребления лекарства эта защита может нарушаться. Острая и кислая пища сама по себе не является причиной гастрита или язвы.

При заболеваниях органов пищеварения нельзя употреблять свежие овощи и фрукты

Свежие овощи и фрукты могут обострять воспаление и симптомы расстройств пищеварения - утверждали медики в СССР.

А на самом деле пищевые волокна, содержащиеся в овощах и фруктах, важны для здоровья кишечника. При обострении симптомов следует временно ограничить потребление волокон, но не отказываться от них полностью. После стабилизации симптомов их следует вернуть в рацион для поддержания баланса микробиома.

Молоко вредно для взрослых людей

Взрослые часто не переносят лактозу, что вызывает проблемы с пищеварением.

Непереносимость лактозы встречается только у части взрослых людей. Это может приводить к дискомфорту при потреблении больших количеств молочных продуктов. Ограничение, но не полное исключение молочных продуктов является лучшим подходом. Йогурты и творог могут помочь улучшить переносимость лактозы.

Частое дробное питание - оптимальный вариант

Раньше говорили, что маленькие порции легче перевариваются, поэтому лучше есть 4-5 раз в день.

Частое питание не обязательно означает меньшее потребление калорий. Частые приемы пищи могут вызвать переедание. Функциональные расстройства пищеварения не являются показанием к дробному питанию, а частые приемы пищи могут только увеличить симптомы. Разумно избегать больших порций с высоким содержанием жира.

Номерные диетические столы (по Певзнеру)

Ранее эти диетические столы применялись многие десятилетия и показали положительное влияние на здоровье пациентов.

Столы Певзнера были актуальны сто лет назад, но после Второй мировой войны ограничительные диеты почти не используются в странах Западной Европы и Северной Америки.