Їжте скільки хочете. 8 продуктів, від яких ви ніколи не погладшаєте

Існують деякі продукти, яких можна з'їсти багато і не переживати за фігуру. Все через те, що вони мають низьку калорійність.

На які саме продукти можна "налягати", не боючись за фігуру, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Юрія Попка в Facebook.

Які продукти треба обирати при схудненні?

Насичуючі продукти

Це ті, які заповнюють шлунок і сигналізують мозку про насиченість, що допомагає уникнути переїдання.

Низькокалорійні і об'ємні продукти

Включають багато клітковини, яка може бути як розчинною, так і нерозчинною. Нерозчинна клітковина проходить через шлунок і кишечник, створюючи об'єм, що сприяє відчуттю ситості. Наприклад, вівсянка набухає в шлунку, заповнюючи його. Це можна порівняти з відчуттям ситості, яке виникає, коли в шлунок потрапляє об’ємний предмет, навіть якщо калорій у ньому немає.

Білки

Вони вимагають багато енергії для перетравлення, і з 100% білка засвоюється менше 70%, оскільки 30% витрачається на травлення. Білки створюють відчуття ситості на тривалий час і є важливим будівельним матеріалом для організму. Вони підходять як для тих, хто хоче наростити м'язову масу, так і для тих, хто намагається скинути вагу або підтримувати її.

Вода

Це об’єм і нуль калорій, що також допомагає створити відчуття ситості.

Які 8 продуктів можна їсти без обмежень

Білкові продукти важко спожити в надлишку, оскільки їх перетравлення вимагає багато енергії. При виборі білкових продуктів, надавайте перевагу тим, які мають низький вміст жиру.

1. Нежирні сорти риби

Добре підходять річкові види, зазвичай з вмістом жиру нижче 5%. Серед них: щука, карась, судак, окунь, хек, минтай, камбала. Також корисні морепродукти, такі як кальмари і креветки, які містять багато білка та мінімум жиру.

2. Нежирне м’ясо та птиця

У курятині вибирайте філе, оскільки воно містить лише близько 2 г жиру на 100 г і близько 28 г білка. Стегно має значно більше жиру. Щодо телятини та яловичини, завжди перевіряйте етикетки, щоб дізнатися про вміст жиру, обираючи найнижчий.

3. Кролик

Хоча його вважають "дієтичним м’ясом", зверніть увагу, що він може містити близько 11 г жиру на 100 г, що є досить багато.

4. Яйця

Це відмінне джерело білка, але їх жовтки містять жири. Якщо є можливість, купуйте лише яєчні білки або відділяйте їх від жовтків.

5. Кисломолочний сир

Обирайте сир із жирністю 5%. Уникайте твердих сирів з високим вмістом жиру (20-30% або більше), таких як козячий сир, оскільки вони можуть містити занадто багато калорій.

6. Цитрусові фрукти

Калорійність фруктів може дуже відрізнятись в залежності від сорту, до прикладу, яблука, так і від того, як вони вирощувались, чим солодший фрукт - тим більше там фруктози, а фруктоза - це вуглеводи і відповідно калорій більше.

7. Ягоди

Ягоди зовсім некалорійні, не мають жирів, вони солодкі та гарно насичують.

8. Овочі та зелень

Овочі в ідеалі ті, які ростуть над землею (не крохмалисті). Але картоплю вживайте час від часу.