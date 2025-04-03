7 найпоширеніших проблем з пральною машинкою: причини та що робити

Пральна машина не вмикається

Коли техніка не реагує на натискання кнопок і не світиться дисплей, проблема може полягати у відсутності живлення або збої в електроніці. Це трапляється через несправну розетку, пошкоджений кабель або вихід з ладу плати управління.

Перевірте розетку, підключивши до неї інший електроприлад.

Огляньте кабель живлення і вилку - вони не повинні бути пошкодженими або мати поганий контакт.

В електрощитку переконайтеся, що автоматичний вимикач не вибило і він подає живлення.

Від’єднайте машину від мережі на 10-15 хвилин для скидання налаштувань, а потім спробуйте знову увімкнути.

Якщо індикатори не загоряються навіть після перевірки живлення, проблема може бути в платі управління, що потребує ремонту.

Пральна машина б’є струмом

Відчуття поколювання або удар струмом при дотику до корпусу машини свідчить про витік електрики. Найчастіше це відбувається через пошкоджений нагрівальний елемент (ТЕН) або відсутність заземлення.

Переконайтеся, що машина підключена до розетки із заземленням.

Приберіть подовжувач і підключіть пристрій безпосередньо до розетки.

Огляньте кабель живлення - пошкоджена ізоляція може бути причиною пробою.

Перевірте ТЕН мультиметром у режимі прозвонки - якщо є витік на корпус, елемент слід замінити.

Якщо у вас немає досвіду роботи з електроприладами, краще викликати спеціаліста.

На дисплеї з’являється код помилки

Коли машина зупиняє прання або не стартує, видаючи код помилки, це сигнал про несправність. Найчастіше проблема пов’язана з подачею чи зливом води, поломкою ТЕНу або електронного модуля.

Ознайомтеся з інструкцією, де вказано розшифрування кодів помилок.

Відключіть машину від мережі на 10-15 хвилин і спробуйте увімкнути знову.

Переконайтеся, що кран подачі води відкритий, а фільтр не засмічений.

Перевірте сливний шланг і фільтр насоса - можливо, вони забиті брудом або нитками.

Якщо після всіх перевірок проблема не зникла, можлива серйозна несправність, яка вимагає втручання майстра.

Машина не набирає воду і гуде

Якщо програма запускається, але вода не надходить, при цьому чути гул або клацання, проблема може бути в клапані подачі води або слабкому тиску в трубах.

Відкрийте кран у ванній чи на кухні, щоб перевірити тиск води.

Переконайтеся, що кран подачі води до пральної машини відкритий повністю.

Від’єднайте заливний шланг і очистіть фільтр у штуцері від бруду та накипу.

Перевірте електромагнітний клапан за допомогою мультиметра - якщо він не працює, його потрібно замінити.

Якщо клапан справний, а вода все одно не набирається, причина може бути у платі керування.

На жаль, пральна машина часто поводиться не так, як треба (фото: Freepik.com)

Барабан не крутиться

Запущена програма працює, але барабан стоїть на місці - це може бути викликано зношенням ременя, несправністю двигуна або заблокованим барабаном.

Спробуйте прокрутити барабан вручну - якщо він застряг, можливо, між ним і баком застряг сторонній предмет.

Зніміть задню кришку і перевірте ремінь приводу - якщо він злетів або порвався, його потрібно замінити.

Перевірте щітки двигуна - якщо вони зносилися, мотор не запуститься.

У моделях з прямим приводом перевірте датчик Холла - він контролює оберти барабана і може вийти з ладу.

Якщо двигун не працює взагалі, можливо, проблема в реле або платі управління.

Машина не віджимає білизну

Коли після прання речі залишаються мокрими, а машина не переходить в режим віджиму, причиною може бути перевантаження барабана або засмічення насоса.

Переконайтеся, що білизна рівномірно розподілена в барабані.

Очистіть фільтр зливного насоса - він може бути забитий волоссям, нитками або дрібними предметами.

Запустіть окремий режим віджиму - якщо машина зависає, проблема може бути в таходатчику.

У моделях з прямим приводом перевірте датчик Холла - його несправність може призводити до відсутності віджиму.

Якщо всі ці заходи не дали результату, можливий збій в електронному модулі.

Машина сильно трясеться і скаче

Якщо під час роботи машина стрибає, гуде і зсувається з місця, це може свідчити про проблеми з амортизаторами, невикручені транспортувальні болти або неправильне встановлення.

Переконайтеся, що машина стоїть на рівній поверхні та відрегулюйте її ніжки.

Якщо машина нова, перевірте, чи зняті транспортувальні болти на задній панелі.

Зупиніть прання і рівномірно розподіліть білизну в барабані - великий плед або куртка можуть викликати дисбаланс.

Перевірте амортизатори - якщо вони зношені, барабан буде розгойдуватися, що потребує їхньої заміни.

Якщо в процесі роботи чути скрегіт або стукіт, можливий знос підшипників, який потрібно усунути у сервісному центрі.