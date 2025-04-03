7 найпоширеніших проблем з пральною машинкою: причини та що робити

Пральна машина - незамінний помічник у побуті, але інколи вона починає працювати некоректно або взагалі відмовляється вмикатися. Важливо швидко визначити причину та спробувати виправити ситуацію.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найпоширеніші несправності пральних машин та способи їх усунення.
Коли техніка не реагує на натискання кнопок і не світиться дисплей, проблема може полягати у відсутності живлення або збої в електроніці. Це трапляється через несправну розетку, пошкоджений кабель або вихід з ладу плати управління.
Якщо індикатори не загоряються навіть після перевірки живлення, проблема може бути в платі управління, що потребує ремонту.
Відчуття поколювання або удар струмом при дотику до корпусу машини свідчить про витік електрики. Найчастіше це відбувається через пошкоджений нагрівальний елемент (ТЕН) або відсутність заземлення.
Якщо у вас немає досвіду роботи з електроприладами, краще викликати спеціаліста.
Коли машина зупиняє прання або не стартує, видаючи код помилки, це сигнал про несправність. Найчастіше проблема пов’язана з подачею чи зливом води, поломкою ТЕНу або електронного модуля.
Якщо після всіх перевірок проблема не зникла, можлива серйозна несправність, яка вимагає втручання майстра.
Якщо програма запускається, але вода не надходить, при цьому чути гул або клацання, проблема може бути в клапані подачі води або слабкому тиску в трубах.
Якщо клапан справний, а вода все одно не набирається, причина може бути у платі керування.
Запущена програма працює, але барабан стоїть на місці - це може бути викликано зношенням ременя, несправністю двигуна або заблокованим барабаном.
Якщо двигун не працює взагалі, можливо, проблема в реле або платі управління.
Коли після прання речі залишаються мокрими, а машина не переходить в режим віджиму, причиною може бути перевантаження барабана або засмічення насоса.
Якщо всі ці заходи не дали результату, можливий збій в електронному модулі.
Якщо під час роботи машина стрибає, гуде і зсувається з місця, це може свідчити про проблеми з амортизаторами, невикручені транспортувальні болти або неправильне встановлення.
Якщо в процесі роботи чути скрегіт або стукіт, можливий знос підшипників, який потрібно усунути у сервісному центрі.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Cleanipedia, Sante +, Martha Stewart.