7 самых распространенных проблем со стиральной машинкой: причины и что делать

Стиральная машина - незаменимый помощник в быту, но иногда она начинает работать некорректно или вообще отказывается включаться. Важно быстро определить причину и попытаться исправить ситуацию.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых распространенных неисправностях стиральных машин и способах их устранения.
Когда техника не реагирует на нажатие кнопок и не светится дисплей, проблема может заключаться в отсутствии питания или сбое в электронике. Это случается из-за неисправной розетки, поврежденного кабеля или выхода из строя платы управления.
Если индикаторы не загораются даже после проверки питания, проблема может быть в плате управления, требующей ремонта.
Ощущение покалывания или удар током при прикосновении к корпусу машины свидетельствует об утечке электричества. Чаще всего это происходит из-за поврежденного нагревательного элемента (ТЭН) или отсутствия заземления.
Если у вас нет опыта работы с электроприборами, лучше вызвать специалиста.
Когда машина останавливает стирку или не стартует, выдавая код ошибки, это сигнал о неисправности. Чаще всего проблема связана с подачей или сливом воды, поломкой ТЭНа или электронного модуля.
Если после всех проверок проблема не исчезла, возможна серьезная неисправность, которая требует вмешательства мастера.
Если программа запускается, но вода не поступает, при этом слышен гул или щелчки, проблема может быть в клапане подачи воды или слабом давлении в трубах.
Если клапан исправен, а вода все равно не набирается, причина может быть в плате управления.
Запущенная программа работает, но барабан стоит на месте - это может быть вызвано износом ремня, неисправностью двигателя или заблокированным барабаном.
Если двигатель не работает вообще, возможно, проблема в реле или плате управления.
Когда после стирки вещи остаются мокрыми, а машина не переходит в режим отжима, причиной может быть перегрузка барабана или засорение насоса.
Если все эти меры не дали результата, возможен сбой в электронном модуле.
Если во время работы машина прыгает, гудит и сдвигается с места, это может свидетельствовать о проблемах с амортизаторами, невыкрученных транспортировочных болтах или неправильной установке.
Если в процессе работы слышен скрежет или стук, возможен износ подшипников, который нужно устранить в сервисном центре.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Cleanipedia, Sante+, Martha Stewart.