7 самых распространенных проблем со стиральной машинкой: причины и что делать

Стиральная машина не включается

Когда техника не реагирует на нажатие кнопок и не светится дисплей, проблема может заключаться в отсутствии питания или сбое в электронике. Это случается из-за неисправной розетки, поврежденного кабеля или выхода из строя платы управления.

Проверьте розетку, подключив к ней другой электроприбор.

Осмотрите кабель питания и вилку - они не должны быть повреждены или иметь плохой контакт.

В электрощитке убедитесь, что автоматический выключатель не выбило и он подает питание.

Отсоедините машину от сети на 10-15 минут для сброса настроек, а затем попробуйте снова включить.

Если индикаторы не загораются даже после проверки питания, проблема может быть в плате управления, требующей ремонта.

Стиральная машина бьет током

Ощущение покалывания или удар током при прикосновении к корпусу машины свидетельствует об утечке электричества. Чаще всего это происходит из-за поврежденного нагревательного элемента (ТЭН) или отсутствия заземления.

Убедитесь, что машина подключена к розетке с заземлением.

Уберите удлинитель и подключите устройство непосредственно к розетке.

Осмотрите кабель питания - поврежденная изоляция может быть причиной пробоя.

Проверьте ТЭН мультиметром в режиме прозвонки - если есть утечка на корпус, элемент следует заменить.

Если у вас нет опыта работы с электроприборами, лучше вызвать специалиста.

На дисплее появляется код ошибки

Когда машина останавливает стирку или не стартует, выдавая код ошибки, это сигнал о неисправности. Чаще всего проблема связана с подачей или сливом воды, поломкой ТЭНа или электронного модуля.

Ознакомьтесь с инструкцией, где указана расшифровка кодов ошибок.

Отключите машину от сети на 10-15 минут и попробуйте включить снова.

Убедитесь, что кран подачи воды открыт, а фильтр не засорен.

Проверьте сливной шланг и фильтр насоса - возможно, они забиты грязью или нитками.

Если после всех проверок проблема не исчезла, возможна серьезная неисправность, которая требует вмешательства мастера.

Машина не набирает воду и гудит

Если программа запускается, но вода не поступает, при этом слышен гул или щелчки, проблема может быть в клапане подачи воды или слабом давлении в трубах.

Откройте кран в ванной или на кухне, чтобы проверить давление воды.

Убедитесь, что кран подачи воды в стиральную машину открыт полностью.

Отсоедините заливной шланг и очистите фильтр в штуцере от грязи и накипи.

Проверьте электромагнитный клапан с помощью мультиметра - если он не работает, его нужно заменить.

Если клапан исправен, а вода все равно не набирается, причина может быть в плате управления.

К сожалению, стиральная машина часто ведет себя не так, как надо (фото: Freepik.com)

Барабан не крутится

Запущенная программа работает, но барабан стоит на месте - это может быть вызвано износом ремня, неисправностью двигателя или заблокированным барабаном.

Попробуйте прокрутить барабан вручную - если он застрял, возможно, между ним и баком застрял посторонний предмет.

Снимите заднюю крышку и проверьте ремень привода - если он слетел или порвался, его нужно заменить.

Проверьте щетки двигателя - если они износились, мотор не запустится.

В моделях с прямым приводом проверьте датчик Холла - он контролирует обороты барабана и может выйти из строя.

Если двигатель не работает вообще, возможно, проблема в реле или плате управления.

Машина не отжимает белье

Когда после стирки вещи остаются мокрыми, а машина не переходит в режим отжима, причиной может быть перегрузка барабана или засорение насоса.

Убедитесь, что белье равномерно распределено в барабане.

Очистите фильтр сливного насоса - он может быть забит волосами, нитками или мелкими предметами.

Запустите отдельный режим отжима - если машина зависает, проблема может быть в таходатчике.

В моделях с прямым приводом проверьте датчик Холла - его неисправность может приводить к отсутствию отжима.

Если все эти меры не дали результата, возможен сбой в электронном модуле.

Машина сильно трясется и скачет

Если во время работы машина прыгает, гудит и сдвигается с места, это может свидетельствовать о проблемах с амортизаторами, невыкрученных транспортировочных болтах или неправильной установке.

Убедитесь, что машина стоит на ровной поверхности, и отрегулируйте ее ножки.

Если машина новая, проверьте, сняты ли транспортировочные болты на задней панели.

Остановите стирку и равномерно распределите белье в барабане - большой плед или куртка могут вызвать дисбаланс.

Проверьте амортизаторы - если они изношены, барабан будет раскачиваться, что потребует их замены.

Если в процессе работы слышен скрежет или стук, возможен износ подшипников, который нужно устранить в сервисном центре.