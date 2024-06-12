7 найпоширеніших помилок при покупці нового смартфона: чого слід уникати

У сучасному світі покупка нового смартфона може виявитися одночасно захоплюючим та складним завданням. Враховуючи безліч моделей, функцій і брендів, зробити правильний вибір може бути непросто. Незважаючи на безліч варіантів, багато споживачів потрапляють у поширені пастки при покупці нового смартфона.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні помилки, які роблять люди при купівлі нового смартфона.

Зосередженість виключно на лояльності до бренду

Однією з найзначніших помилок споживачів є дозвіл лояльності до бренду диктувати їхню покупку. Хоча прихильність до перевіреного бренду може запропонувати почуття впевненості та надійності, це також може ввести в оману щодо потенційно кращих варіантів від інших виробників.

Багато користувачів втрачають конкурентні моделі з чудовими характеристиками або найкращим співвідношенням ціни та якості, просто тому, що вони зосереджені на певному бренді.

Наприклад, в той час як Apple і Samsung домінують на ринку, бренди, такі як OnePlus, Google і Xiaomi, часто пропонують порівняні, якщо не перевершуючи, пристрої за більш конкурентоспроможними цінами.

Ігнорування операційної системи

Ще однією поширеною помилкою є відсутність обліку операційної системи (ОС), яка найкраще відповідає їхнім потребам. ОС впливає на досвід користувача, доступність програм і навіть сумісність з іншими пристроями.

iOS та Android - два домінуючі гравці, кожен зі своєю екосистемою та унікальними функціями.

Дослідження IDC у 2022 році показало, що 30 відсотків користувачів повернулися до своєї попередньої ОС протягом шести місяців після спроби використати нову, через незадоволеність інтерфейсом та функціональністю нової системи.

Тому важливо оцінити плюси та мінуси кожної ОС та вибрати ту, яка відповідає вашим уподобанням та вимогам.

Ігнорування часу роботи від батареї

Час роботи від батареї - критично важливий аспект продуктивності смартфона, проте багато споживачів ігнорують його на користь інших функцій, таких як якість камери або роздільна здатність екрану.

Згідно з опитуванням GSMArena, 45 відсотків користувачів смартфонів висловили невдоволення часом роботи свого пристрою від батареї протягом першого року використання.

Щоб уникнути цієї помилки, необхідно дивитися не тільки на ємність батареї (мА/год), але й враховувати такі фактори, як споживання енергії телефоном, час роботи екрану та ефективність його процесора. Вибір телефону з функцією швидкого заряджання також може пом'якшити проблеми з часом роботи від батареї.

Переплата за функції

З флагманськими моделями, які часто коштують понад 1000 доларів, легко потрапити в пастку переплати за функції, які ви, можливо, ніколи не використовуватимете. Висококласні смартфони мають вражаючі характеристики, але багато цих функцій надмірні для середнього користувача.

Звіт Statista показав, що 60 відсотків користувачів не використовують просунуті функції, такі як екрани з високою частотою оновлення, телеоб'єктиви або великі обсяги оперативної та внутрішньої пам'яті.

Натомість споживачі повинні оцінити свої реальні потреби та вибрати модель, яка пропонує кращий баланс продуктивності та ціни.

Нехтування оновленнями програмного забезпечення

Оновлення програмного забезпечення мають вирішальне значення для безпеки, покращення продуктивності та доступу до нових функцій. Однак не всі смартфони отримують регулярні оновлення, особливо моделі середнього та бюджетного сегмента від менш відомих брендів.

Лише 40 відсотків пристроїв на Android отримують своєчасні оновлення протягом двох років після їх випуску. Не варто недооцінювати фактор регулярних оновлень - перед покупкою вивчіть політику виробника у цій сфері.

Компроміс на якості складання

У гонитві за доступністю або яскравими функціями споживачі часто йдуть на компроміс щодо якості збирання. Смартфон - це довгострокова інвестиція, і пристрій з поганою якістю складання може призвести до частих ремонтів та замін.

Дослідження SquareTrade показало, що 25 відсотків користувачів смартфонів стикаються з пошкодженнями протягом першого року використання, причому падіння та пошкодження водою є найпоширенішими проблемами.

Інвестиції в пристрій із міцним збиранням та водостійкістю можуть заощадити гроші та уникнути проблем у довгостроковій перспективі.

Ігнорування сумісності

Сумісність з існуючими пристроями та сервісами - ще один критичний фактор. Наприклад, користувачі, які вклали в екосистему Apple, можуть знайти більше зручності у використанні iPhone через безшовну інтеграцію з іншими продуктами Apple, такими як MacBook, Apple Watch та iCloud.

Важливо враховувати, наскільки добре новий смартфон впишеться в існуюче технічне середовище.