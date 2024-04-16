Проблеми Android-смартфонів, які не можуть вирішити роками

Десятиліттями Android-смартфони користуються популярністю, проте є проблеми, з якими користувачі стикаються вже багато років. Незважаючи на постійний розвиток операційної системи, деякі недоліки залишаються невирішеними, викликаючи невдоволення серед користувачів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про проблеми Android-смартфонів, що не можуть вирішити роками.

Різні оболонки мають різні функції та проблеми

Епоха смартфонів з чистою Android, коли сторонні оболонки були доступні тільки для ентузіастів та вимагали самостійної установки, давно пішла у минуле.

В даний час практично у кожного виробника є своя версія Android: Samsung пропонує One UI, у Honor - MagicOS, а у OnePlus - OxygenOS. Ці оболонки базуються на Android Open Source Project (AOSP) - відкритій версії Android, до якої виробники додають нові функції та власний інтерфейс.

Навіть смартфони Google Pixel тепер не поставляються із чистою Android, а з оболонкою Pixel Launcher. Хоча її можна вважати найбільш "оригінальною" версією системи, це не робить її вільною від доповнень.

В результаті досвід використання смартфонів різних брендів може сильно відрізнятися, навіть якщо обидва пристрої працюють на Android 14. Робочий стіл, налаштування та меню будуть мати різний вигляд. Гайди для ввімкнення або вимкнення функцій, створені для одного пристрою, можуть виявитися марними для іншого через різні назви та розташування налаштувань.

Оновлення виходять повільно

Серед інших проблем неможливо не згадати про швидкість випуску оновлень. Хоча Google випускає нові версії Android для всіх сумісних смартфонів Pixel одночасно, інші виробники не дотримуються такої стратегії.

У компаній Xiaomi, Samsung та інших виробників оновлення виходять хвилями: спочатку для нових телефонів і поточних флагманів, потім для топових пристроїв минулих років, а потім - для інших (за наявності удачі).

Часто буває так, що нову версію Android вже анонсовано, а власники деяких моделей телефонів так і не отримали попереднього оновлення, яке їм обіцяли.

Це жорстка реальність для Android-смартфонів, що не входять до лінійки Pixel: у міру того, як гаджету виповнюється рік-два, власникам доводиться чекати на нові версії Android місяцями, якщо не зовсім відмовлятися від очікувань.

Тривала підтримка лише у флагманів

Як вже було написано вище, Android є не єдиною системою, а набір оболонок, кожна з яких знаходиться під покривом власних налаштувань. Кожен виробник не тільки адаптує зовнішній вигляд і функціональні можливості на власний розсуд, але й випускає оновлення тільки для тих пристроїв, які вважає за необхідне.

Власникам флагманських моделей, як правило, не доводиться турбуватися: топові смартфони Google, Xiaomi і Samsung отримують по 3-4 великі оновлення Android, а також оновлення безпеки протягом 5-7 років після випуску пристрою. Однак з пристроями недорогого сегмента ситуація не така оптимістична.

Наприклад, смартфон Redmi Note 10 Pro, випущений 2021 року, вже у першій чверті 2024-го не отримує ні нових версій Android, ні оновлень безпеки. Даний апарат був представлений з Android 11, оновлювався до Android 13, але менш ніж через три роки був залишений без підтримки та покинутий виробником.

У модифікаціях та характеристиках легко заплутатися

Навіть не стільки йдеться про кількість доступних бюджетних смартфонів Samsung і Redmi з однаковим дизайном або відмінності у варіантах пам'яті одного і того ж телефону, скільки про те, які відмінності існують у пристроїв однієї моделі для різних ринків.

Залежно від місця проживання або джерела імпорту нового гаджета у телефонів з тією ж назвою можуть відрізнятися процесор і обсяг оперативної пам'яті, а також наявність чи відсутність NFC-чіпа для безконтактної оплати.

Особливо виділяється компанія Samsung: вона вважає за краще випускати флагманські пристрої з процесорами Snapdragon в одних країнах та власними чіпами Exynos - в інших. Це означає, що Samsung Galaxy S24, придбаний у Європі, відрізнятиметься за характеристиками від аналогічної моделі із США.

Можна помітити, що ситуація з iPhone також не краща: у Китаї ці смартфони продаються з двома слотами під SIM-картки, тоді як у США вони доступні лише з eSIM без підтримки фізичних SIM-карток.

Крім того, американські моделі часто оснащуються більш досконалим комунікаційним обладнанням, включаючи модулі 5G та покращені антени.

На Android немає повноцінної екосистеми

Android не забезпечує єдиної універсальної системи, подібної до AirDrop, для вільного обміну файлами між різними пристроями. Натомість кожен виробник розробляє свої власні рішення, такі як Honor Share, Mi Share, realme Share і т.д.

Поки що єдиним випадком успішного зв'язку стала співпраця Samsung з Google: їх функція Quick Share працює з пристроями Pixel і Galaxy.

Крім того, на рівні операційної системи не передбачено ефективної взаємодії між декількома Android-пристроями одного користувача. Навіть якщо смартфон та планшет мають один обліковий запис Google, вони об'єднуються лише через сервіси Google, але не більше.

Якщо обидва пристрої належать різним виробникам, які не дбали про синхронізацію, ви не зможете розпочати роботу над нотаткою на телефоні та продовжити її на планшеті, скопіювати текст з одного пристрою та вставити його на іншому, тощо.

Користувачам нав'язують сервіси Google та інші додатки

На новому Android-смартфоні ви знайдете безліч іконок додатків від Google, виробника пристрою, а іноді навіть від рекламодавців, які заплатили за попереднє встановлення. Хоча більшість нав'язаних сторонніх застосунків можна видалити, сервіси Google та програми виробника зазвичай залишаються незмінними.

Так, встановлензастосунки присутні в будь-якій операційній системі, тому що користувачеві потрібно звідкись починати. Однак на iPhone ви можете видалити майже всі стандартні додатки, хоча б з робочого столу - від "Камери" до "Контактів".

У випадку з Android користувачам часто доводиться ховати всі непотрібні додатки в папку і переміщати їх на окремий екран, якщо удача посміхнеться, то видалити їх з екрана. Однак це не завжди можливе у кожній оболонці.

Можна заперечити, що на iPhone часто можна видалити іконки, але не додатки. Однак у випадку з системою Apple йдеться про базові застосунки, такі як Нотатки, Пошта, Календар і т. д. Без них не можна обійтися: якщо ви видаляєте стандартні програми, вам доведеться шукати альтернативні.

З іншого боку, у Google виникають проблеми з додатковими хмарними та онлайн-сервісами, без яких можна використовувати смартфон не повністю.

Немає адекватної системи перенесення даних

Ще одна проблема, що виникла через різні оболонки та стандартні додатки виробників, несумісних з утилітами інших брендів.

Як правило, при переході між пристроями одного виробника проблем не виникає, оскільки більшість компаній мають власні системи для швидкого перенесення даних на новий пристрій. Однак, якщо ви вирішите змінити пристрій з Xiaomi на Samsung, наприклад, вам доведеться витратити деякий час.

Бекап через обліковий запис Google або програми передачі даних, такі як Smart Switch для Samsung або Mi Mover для Xiaomi, можуть допомогти в перенесенні частини даних, але не всіх.

Деякі програми, такі як фірмові та деякі соціальні програми, пропонують власні системи резервного копіювання, тому перенесення даних кожної програми вимагатиме вашого власного втручання та ручного введення.