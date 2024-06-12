7 самых распространенных ошибок при покупке нового смартфона: чего следует избегать

В современном мире покупка нового смартфона может оказаться одновременно увлекательной и сложной задачей. Учитывая бесчисленное множество моделей, функций и брендов, сделать правильный выбор может быть непросто. Несмотря на обилие вариантов, многие потребители попадают в распространенные ловушки при покупке нового смартфона.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про главные ошибки, которые совершают люди при покупке нового смартфона.

Сосредоточенность исключительно на лояльности к бренду

Одной из самых значительных ошибок потребителей является позволение лояльности к бренду диктовать их покупку. Хотя приверженность проверенному бренду может предложить чувство уверенности и надежности, это также может ввести в заблуждение относительно потенциально лучших вариантов от других производителей.

Многие пользователи упускают конкурентные модели с превосходными характеристиками или лучшим соотношением цены и качества, просто потому что они сосредоточены на определенном бренде.

Например, в то время как Apple и Samsung доминируют на рынке, бренды, такие как OnePlus, Google и Xiaomi, часто предлагают сравнимые, если не превосходящие, устройства по более конкурентоспособным ценам.

Игнорирование операционной системы

Еще одной распространенной ошибкой является отсутствие учета операционной системы (ОС), которая наилучшим образом соответствует их потребностям. ОС влияет на пользовательский опыт, доступность приложений и даже совместимость с другими устройствами.

iOS и Android - два доминирующих игрока, каждый со своей экосистемой и уникальными функциями.

Исследование IDC в 2022 году показало, что 30 процентов пользователей вернулись к своей предыдущей ОС в течение шести месяцев после попытки использовать новую, из-за неудовлетворенности интерфейсом и функциональностью новой системы.

Поэтому важно оценить плюсы и минусы каждой ОС и выбрать ту, которая соответствует вашим предпочтениям и требованиям.

Игнорирование времени работы от батареи

Время работы от батареи - критически важный аспект производительности смартфона, однако многие потребители игнорируют его в пользу других функций, таких как качество камеры или разрешение экрана.

Согласно опросу GSMArena, 45 процентов пользователей смартфонов выразили недовольство временем работы своего устройства от батареи в течение первого года использования.

Чтобы избежать этой ошибки, необходимо смотреть не только на емкость батареи (мА/ч), но и учитывать такие факторы, как потребление энергии телефоном, время работы экрана и эффективность его процессора. Выбор телефона с функцией быстрой зарядки также может смягчить проблемы с временем работы от батареи.

Переплата за функции

С флагманскими моделями, которые часто стоят свыше 1000 долларов, легко попасть в ловушку переплаты за функции, которые вы, возможно, никогда не будете использовать. Высококлассные смартфоны имеют впечатляющие характеристики, но многие из этих функций избыточны для среднего пользователя.

Отчет Statista показал, что 60 процентов пользователей не используют продвинутые функции, такие как экраны с высокой частотой обновления, телеобъективы или обширные объемы оперативной и внутренней памяти.

Вместо этого потребители должны оценить свои реальные потребности и выбрать модель, которая предлагает лучший баланс производительности и цены.

Пренебрежение обновлениями программного обеспечения

Обновления программного обеспечения имеют решающее значение для безопасности, улучшения производительности и доступа к новым функциям. Однако не все смартфоны получают регулярные обновления, особенно модели среднего и бюджетного сегмента от менее известных брендов.

Только 40 процентов устройств на Android получают своевременные обновления в течение двух лет после их выпуска. Не стоит недооценивать фактор регулярных обновлений - перед покупкой изучите политику производителя в этой сфере.

Компромисс на качестве сборки

В погоне за доступностью или яркими функциями потребители часто идут на компромисс в отношении качества сборки. Смартфон - это долгосрочная инвестиция, и устройство с плохим качеством сборки может привести к частым ремонтам и заменам.

Исследование SquareTrade показало, что 25 процентов пользователей смартфонов сталкиваются с повреждениями в течение первого года использования, причем падения и повреждения водой являются наиболее распространенными проблемами.

Инвестиции в устройство с прочной сборкой и водостойкостью могут сэкономить деньги и избежать проблем в долгосрочной перспективе.

Игнорирование совместимости

Совместимость с существующими устройствами и сервисами - еще один критический фактор. Например, пользователи, вложившиеся в экосистему Apple, могут найти больше удобства в использовании iPhone из-за бесшовной интеграции с другими продуктами Apple, такими как MacBook, Apple Watch и iCloud.

Важно учитывать, насколько хорошо новый смартфон впишется в вашу существующую техническую среду.