7 найпопулярніших українських серіалів у світі: їх дивляться прямо зараз

"Перші ластівки"

Молодіжний серіал-антологія про непросте життя підлітків. Серіал порушує теми прийняття себе, ментального здоров'я та взаємин батьків і дітей.



"Спіймати Кайдаша"

Смішна та водночас сумна інтерпретація класичної повісті Нечуя-Левицького. В центрі сюжеті - українські родини, побутові та особисті конфлікти, складні взаємини та розрив між поколіннями.



"Перші Дні"

Серіал про перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. В основі сюжету - історії звичайних людей, життя яких сколихнула війна.



"І будуть люди"

Епічна сага розповідає про життя людей на тлі історичних потрясінь: від першої світової війни до приходу радянської влади.



"Кава з кардамоном"

Мелодрама про заборонене кохання між українкою та польським шляхтичем у ХІХ столітті.



"Кріпосна"

Історична мелодрама про непросту долю кріпачки, яка мріє про свободу та справжнє кохання. Серіал вражає розкішними вбраннями та харизматичними героями.



"Я - Надія"

Воєнно-драматичний серіал про медиків, які в розпал повномасштабного вторгнення проявили неабияку сміливість та відданість професії.