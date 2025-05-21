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7 найпопулярніших українських серіалів у світі: їх дивляться прямо зараз

Українські серіали, які підкорили світ (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українські серіали стрімко завойовують серця по всьому світу. Ці популярні проєкти отримали високий рейтинг Imdb та підкорили глядачів у США, Польщі та Великій Британії.

РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться добіркою українських серіалів, які дивляться у світі.

"Перші ластівки"

Молодіжний серіал-антологія про непросте життя підлітків. Серіал порушує теми прийняття себе, ментального здоров'я та взаємин батьків і дітей.


"Спіймати Кайдаша"

Смішна та водночас сумна інтерпретація класичної повісті Нечуя-Левицького. В центрі сюжеті - українські родини, побутові та особисті конфлікти, складні взаємини та розрив між поколіннями. 


"Перші Дні"

Серіал про перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. В основі сюжету - історії звичайних людей, життя яких сколихнула війна.


"І будуть люди"

Епічна сага розповідає про життя людей на тлі історичних потрясінь: від першої світової війни до приходу радянської влади.


"Кава з кардамоном"

Мелодрама про заборонене кохання між українкою та  польським шляхтичем у ХІХ столітті.


"Кріпосна"

Історична мелодрама про непросту долю кріпачки, яка мріє про свободу та справжнє кохання. Серіал вражає розкішними вбраннями та харизматичними героями.


"Я - Надія"

Воєнно-драматичний серіал про медиків, які в розпал повномасштабного вторгнення проявили неабияку сміливість та відданість професії.

 

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