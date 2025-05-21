7 самых популярных украинских сериалов в мире: их смотрят прямо сейчас

"Перші ластівки"

Молодежный сериал-антология о непростой жизни подростков. Сериал поднимает темы принятия себя, ментального здоровья и взаимоотношений родителей и детей.



"Спіймати Кайдаша"

Смешная и одновременно грустная интерпретация классической повести Нечуя-Левицкого. В центре сюжете - украинские семьи, бытовые и личные конфликты, сложные взаимоотношения и разрыв между поколениями.



"Пірші Дні"

Сериал о первых днях полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В основе сюжета - истории обычных людей, жизнь которых всколыхнула война.



"І будуть люди"

Эпическая сага рассказывает о жизни людей на фоне исторических потрясений: от первой мировой войны до прихода советской власти.



"Кава з кардамоном"

Мелодрама о запретной любви между украинкой и польским шляхтичем в XIX веке.



"Кріпосна"

Историческая мелодрама о непростой судьбе крепостной, которая мечтает о свободе и настоящей любви. Сериал поражает роскошными нарядами и харизматичными героями.



"Я - Надія"

Военно-драматический сериал о медиках, которые в разгар полномасштабного вторжения проявили большую смелость и преданность профессии.