7 найкращих вправ, які уповільнюють старіння та допомагають бути завжди в формі

Ведення активного способу життя має важливе значення для довголіття та загальної фізичної форми. Регулярні правильні фізичні вправи можуть значно збільшити тривалість життя.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Можна почати з повільної м’якої ходьби, щоб розігріти м’язи.
Робіть невеликі кола руками, щоб розслабити плечі під час ходьби.
Потрібно тримати тіло прямо і опускати, поки груди майже не торкнуться землі. Можна змінити вправу, роблячи віджимання на колінах, якщо це необхідно.
Зробіть від 10 до 12 повторень.
Візьміть гантелі та зробіть нахил, при цьому спину тримайте прямо. Повільно підтягуйте гантелі до стегон. Зробіть від 10 до 12 повторень.
Сядьте на стілець і встаньте, при цьому руки повинні бути у повітрі. Зробіть від 12 до 15 повторень.
Присідання на стілець (фото: eatthis.com)
Тримайте тіло на прямій лінії від голови до п’ят. Якщо потрібно, виконайте планку на колінах.
Затримайтеся на 20-30 секунд.
Почніть з того, що ноги поставте на ширині плечей.
Покладіть руки на стегна і рухайте ними круговими рухами, роблячи по 10 кіл в кожному напрямку. Тримайте верхню частину тіла нерухомо та зосередьтеся на русі стегон.
Станьте на четвереньках, поставивши руки під плечима, а коліна під стегна.
Підніміть голову, витягнувши сідниці і опустіть спину вниз. Потім опустіть голову, зігніть хребет і вигніть спину.
Повторіть від 10 до 12 разів.
Розтягнення спини (фото: eatthis.com)
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