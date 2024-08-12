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7 лучших упражнений, которые замедляют старение и помогают быть всегда в форме

Какие упражнения борются со старением (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ведение активного образа жизни имеет важное значение для долголетия и общей физической формы. Регулярные правильные физические упражнения могут существенно увеличить продолжительность жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Разминка (5 минут)

Можно начать с медленной мягкой ходьбы, чтобы разогреть мышцы.

Делайте небольшие круги руками, чтобы расслабить плечи во время ходьбы.

Разминка (фото: eatthis.com)

Отжимание

Нужно держать тело прямо и опускать, пока грудь почти не коснутся земли. Можно сменить упражнение, делая отжимание на коленях, если это необходимо.

Сделайте от 10 до 12 повторений.

Отжимание (фото: eatthis.com)

Жим гантелями

Возьмите гантели и сделайте наклон, при этом держите спину прямо. Медленно подтягивайте гантели к бедрам. Сделайте от 10 до 12 повторений.

Жим гантелями (фото: eatthis.com)

Приседания на стул

Сядьте на стул и встаньте, при этом руки должны быть в воздухе. Сделайте от 12 до 15 повторений.

Приседания на стул (фото: eatthis.com)

Планка

Держите тело на прямой линии от головы до пяток. Если необходимо, выполните планку на коленях.

Задержитесь на 20-30 секунд.

Планка (фото: eatthis.com)

Оберти бедрами

Начните с того, что поставьте ноги на ширине плеч.

Положите руки на бедра и двигайте ими круговыми движениями, делая по 10 кругов в каждом направлении. Держите верхнюю часть тела неподвижно и сосредоточьтесь на движении бедер.

Оберти бедрами (фото: eatthis.com)

Растяжение спины

Станьте на четвереньках, поставив руки под плечами, а колени под бедра.

Поднимите голову, вытянув ягодицы и опустите спину вниз. Затем опустите голову, согните хребет и выгните спину.

Повторите от 10 до 12 раз.

Растяжение спины (фото: eatthis.com)

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