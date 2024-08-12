7 лучших упражнений, которые замедляют старение и помогают быть всегда в форме

Ведение активного образа жизни имеет важное значение для долголетия и общей физической формы. Регулярные правильные физические упражнения могут существенно увеличить продолжительность жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Можно начать с медленной мягкой ходьбы, чтобы разогреть мышцы.
Делайте небольшие круги руками, чтобы расслабить плечи во время ходьбы.
Нужно держать тело прямо и опускать, пока грудь почти не коснутся земли. Можно сменить упражнение, делая отжимание на коленях, если это необходимо.
Сделайте от 10 до 12 повторений.
Возьмите гантели и сделайте наклон, при этом держите спину прямо. Медленно подтягивайте гантели к бедрам. Сделайте от 10 до 12 повторений.
Сядьте на стул и встаньте, при этом руки должны быть в воздухе. Сделайте от 12 до 15 повторений.
Приседания на стул (фото: eatthis.com)
Держите тело на прямой линии от головы до пяток. Если необходимо, выполните планку на коленях.
Задержитесь на 20-30 секунд.
Начните с того, что поставьте ноги на ширине плеч.
Положите руки на бедра и двигайте ими круговыми движениями, делая по 10 кругов в каждом направлении. Держите верхнюю часть тела неподвижно и сосредоточьтесь на движении бедер.
Станьте на четвереньках, поставив руки под плечами, а колени под бедра.
Поднимите голову, вытянув ягодицы и опустите спину вниз. Затем опустите голову, согните хребет и выгните спину.
Повторите от 10 до 12 раз.
Растяжение спины (фото: eatthis.com)
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