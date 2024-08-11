Уникайте їх: тренер назвала три вправи, які шкодять сідницям

Тема прокачування сідниць не втрачає актуальності серед жінок. Тисячі курсів та експертів кожного дня розповідають як краще покращити свою форму тіла. Однак, деякі вправи можуть бути шкідливими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера та лікаря Уляни Вернер.

Небезпечні вправи на сідниці Перехресні випади Виконання такої вправи може призвести до зношування колінних хрящів і навіть розвитку артрозу. Тому тренер радить найкраще виконувати звичайні випади. Перехресні випади (фото: кадр з відео) Присідання із викидом гирі вперед За словами тренера, це може бути травматичним для попереку та м'язів тазового дна. Безпечною заміною вважається румунська тяга. Присідання із викидом гирі вперед (фото: кадр з відео) Присідання зі стрибком Вправа небезпечна для людей, які мають проблеми із поставою. Все тому, що це може призвести до погіршення стану здоров'я. Тому тренер радить виконувати звичайні присідання. Присідання зі стрибком (фото: кадр з відео)