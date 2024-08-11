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Уникайте їх: тренер назвала три вправи, які шкодять сідницям

Неділя 11 серпня 2024 15:30
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Уникайте їх: тренер назвала три вправи, які шкодять сідницям Які вправи шкідливі для росту сідниць (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Уляна Вернер

Тема прокачування сідниць не втрачає актуальності серед жінок. Тисячі курсів та експертів кожного дня розповідають як краще покращити свою форму тіла. Однак, деякі вправи можуть бути шкідливими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера та лікаря Уляни Вернер.

Небезпечні вправи на сідниці

Перехресні випади

Виконання такої вправи може призвести до зношування колінних хрящів і навіть розвитку артрозу.

Тому тренер радить найкраще виконувати звичайні випади.

Уникайте їх: тренер назвала три вправи, які шкодять сідницямУникайте їх: тренер назвала три вправи, які шкодять сідницямПерехресні випади (фото: кадр з відео)

Присідання із викидом гирі вперед

За словами тренера, це може бути травматичним для попереку та м'язів тазового дна.

Безпечною заміною вважається румунська тяга.

Уникайте їх: тренер назвала три вправи, які шкодять сідницямУникайте їх: тренер назвала три вправи, які шкодять сідницямПрисідання із викидом гирі вперед (фото: кадр з відео)

Присідання зі стрибком

Вправа небезпечна для людей, які мають проблеми із поставою. Все тому, що це може призвести до погіршення стану здоров'я.

Тому тренер радить виконувати звичайні присідання.

Уникайте їх: тренер назвала три вправи, які шкодять сідницямУникайте їх: тренер назвала три вправи, які шкодять сідницямПрисідання зі стрибком (фото: кадр з відео)

Раніше ми повідомляли про 5 факторів, без яких сідниці не будуть рости під час тренування.

Також ми писали, чому тренування не дають результату і що з цим робити.

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