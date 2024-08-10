Відновлюють силу та енергію: 7 напоїв, які варто пити після тренування

Щоб організм був здоровим, важливо регулярно займатися спортом. Для максимальної користі від присідань, віджимань та інших вправ дуже важливо пити корисні напої, які дадуть організму найбільше корисних речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Дієтолог Емі Гудсон розповіла, що зволоження є життєво важливим для підтримки працездатності та запобігання втомі. Зневоднення може призвести до зниження сили, витривалості та координації, а також збільшити ризик захворювань.

Експерт назвала список корисний напоїв, які допоможуть відновити сили після тренування.

Молоко

Випити склянку холодного молока - чудовий спосіб насититися високоякісним білком. Білок сприяє росту та відновленню м’язів.

Молоко також містить вуглеводи для енергії та кальцій для здоров’я кісток. Поєднання білків і вуглеводів робить його чудовим напоєм для тренувань. Крім того, молоко приблизно на 90% складається з води, тому воно також допоможе вам залишатися зволоженим.

Смузі

Дієтолог рекомендує готувати смузі із йогурту, фруктів і молока.

Фрукти додають природний цукор для енергії, тоді як молоко та йогурт забезпечують високоякісний білок для відновлення м’язів і пробіотики для здоров’я кишківника.

Протеїнові коктейлі з вуглеводами та білками

Такі коктейлі чудово підходять для швидкого відновлення після тренування, допомагають відновити м’язи та поповнити запаси енергії.

Особливо після тренування важливий білок, який сприяє кращому відновленню організму. Після занять спортом йому потрібно від 20 до 30 г білка.

Вишневий сік

Щоб отримати здорову дозу антиоксидантів із протизапальними властивостями, випийте склянку терпкого вишневого соку.

Він може допомогти зменшити біль у м’язах і покращити час відновлення після інтенсивних тренувань. До того ж він може підвищити рівень мелатоніну, що робить його ідеальним у якості напою для відновлення на ніч.

Буряковий сік

Буряковий сік переповнений нітратами, які допомагають покращити доставку кисню та приплив крові до м’язів. Це може допомогти підвищити витривалість і продуктивність під час тренувань.

Єдиний мінус - відсутність достатньої кількості білка.

Гранатовий сік

Напій може допомогти зменшити окислювальний стрес і запалення у вашому тілі.

Гранатовий сік також може покращити відновлення м’язів і зменшити біль після фізичних вправ. Його також можна додавати до смузі.

Вода

Зволоження має вирішальне значення для загальної продуктивності та витривалості.

Вода допомагає регулювати температуру тіла, змащує суглоби та транспортує поживні речовини, щоб дати вам енергію та зберегти здоров’я.

Пити її потрібно до тренування, під час нього і після - це допоможе уникнути зневоднення і збереже енергію для заняття.