7 найкращих порід кішок для дітей

Абіссинська

Абіссинська кішка - це маленька, надзвичайно активна і товариська порода. Вони грайливі та спортивні, що робить їх відмінними компаньйонами для дітей, які знають, як правильно поводитися з тваринами.

Ця кішка є ідеальним вибором для старших дітей, адже вони дбайливо ставляться до своїх чотирилапих друзів. Абіссинські кішки доброзичливі та лагідні, що робить їх чудовими членами сім'ї.

Короткошерста абіссинська кішка (фото: Вікіпедія)

Американська короткошерста

Американські короткошерсті - це чудові компаньйони для сімей з дітьми завдяки своїй лагідній натурі. Вони грайливі та активні, але водночас вони є незалежними та не вимагають постійної уваги.

Ці кішки можуть із задоволенням спостерігати за зовнішнім світом з вікна або грати самостійно, що робить їх ідеальними для зайнятих сімей.

Американська короткошерста (фото: Вікіпедія)

Бенгальська

Бенгальські кішки - це надзвичайно активні та енергійні тварини, які обожнюють грати. Діти можуть прекрасно провести час, залучаючи цих кішок до ігор і веселощів. Вони товариські та допитливі, тож життя в галасливій родині забезпечує їм багато стимуляції.

Варто врахувати, що деякі бенгальські кішки не люблять, коли їх тримають на руках, і не терплять грубого поводження. Тому важливо навчити дітей, як безпечно грати з бенгальською кішкою.

Бенгальська кішка (фото: Вікіпедія)

Бірманська

Бірманська кішка - це середня за розміром порода, з міцною статурою та шовковистою довгою шерстю. Має світле тіло з темнішими плямами на морді, вухах, лапах і хвості, а також чотири білі лапи та яскраві блакитні очі.

Бірманці славляться своєю доброзичливістю і ласкавістю, що робить їх відмінними компаньйонами для будь-якої родини. Вони добре ладнають з дітьми та відомі своєю терплячістю до тих, хто грає з ними дбайливо та з повагою.

Бірманська кішка (фото: Вікіпедія)

Мейн-кун

Мейн-куни - це великі, розумні та доброзичливі кішки, які чудово підходять для сімей з дітьми. Вони спокійні і врівноважені, що робить їх відмінними компаньйонами для малечі.

Мейн-куни легко ладнають з іншими домашніми тваринами, включаючи собак, і їх можна навчати різних трюків за допомогою позитивних методів дресування та ласощів.

Мейн-кун (фото: Вікіпедія)

Менська кішка

Менкс - це середня кішка з короткою або довгою шерстю, яка чудово підходить для сімей з дітьми. Ця міцна та доброзичлива порода активна і любить грати з малечою. Менкси навіть можуть нагадувати собак, адже деякі з них із задоволенням грають в апорт зі своїми улюбленими іграшками.

Менська кішка (фото: Вікіпедія)

Регдол

Регдол - це порода, яка вражає своєю ніжною та люблячою натурою. Діти будуть у захваті від цих чарівних кішок, адже вони мають особливу здатність танути у ваших руках, коли ви їх тримаєте.

Ніжні та чуйні, регдоли стають вірними друзями для дітей. Вони охоче беруть участь у різноманітних іграх, включаючи лялькові чаювання, катаються в дитячих візках і залюбки долучаються до інших веселощів. Ця порода відзначається своєю ласкавістю і терпінням, що робить її чудовим вибором для сімей з дітьми.

Регдол (фото: Вікіпедія)