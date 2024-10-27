7 найкращих порід кішок для дітей

Кішки - це чудові домашні улюбленці, які можуть стати справжніми друзями для дітей. Важливо ретельно підійти до вибору домашнього улюбленця, адже не всі породи однаково підходять для активного і веселого способу життя малечі.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало список котячих порід, які підійдуть для сімей із дітьми.
Абіссинська кішка - це маленька, надзвичайно активна і товариська порода. Вони грайливі та спортивні, що робить їх відмінними компаньйонами для дітей, які знають, як правильно поводитися з тваринами.
Ця кішка є ідеальним вибором для старших дітей, адже вони дбайливо ставляться до своїх чотирилапих друзів. Абіссинські кішки доброзичливі та лагідні, що робить їх чудовими членами сім'ї.
Короткошерста абіссинська кішка (фото: Вікіпедія)
Американські короткошерсті - це чудові компаньйони для сімей з дітьми завдяки своїй лагідній натурі. Вони грайливі та активні, але водночас вони є незалежними та не вимагають постійної уваги.
Ці кішки можуть із задоволенням спостерігати за зовнішнім світом з вікна або грати самостійно, що робить їх ідеальними для зайнятих сімей.
Американська короткошерста (фото: Вікіпедія)
Бенгальські кішки - це надзвичайно активні та енергійні тварини, які обожнюють грати. Діти можуть прекрасно провести час, залучаючи цих кішок до ігор і веселощів. Вони товариські та допитливі, тож життя в галасливій родині забезпечує їм багато стимуляції.
Варто врахувати, що деякі бенгальські кішки не люблять, коли їх тримають на руках, і не терплять грубого поводження. Тому важливо навчити дітей, як безпечно грати з бенгальською кішкою.
Бенгальська кішка (фото: Вікіпедія)
Бірманська кішка - це середня за розміром порода, з міцною статурою та шовковистою довгою шерстю. Має світле тіло з темнішими плямами на морді, вухах, лапах і хвості, а також чотири білі лапи та яскраві блакитні очі.
Бірманці славляться своєю доброзичливістю і ласкавістю, що робить їх відмінними компаньйонами для будь-якої родини. Вони добре ладнають з дітьми та відомі своєю терплячістю до тих, хто грає з ними дбайливо та з повагою.
Бірманська кішка (фото: Вікіпедія)
Мейн-куни - це великі, розумні та доброзичливі кішки, які чудово підходять для сімей з дітьми. Вони спокійні і врівноважені, що робить їх відмінними компаньйонами для малечі.
Мейн-куни легко ладнають з іншими домашніми тваринами, включаючи собак, і їх можна навчати різних трюків за допомогою позитивних методів дресування та ласощів.
Мейн-кун (фото: Вікіпедія)
Менкс - це середня кішка з короткою або довгою шерстю, яка чудово підходить для сімей з дітьми. Ця міцна та доброзичлива порода активна і любить грати з малечою. Менкси навіть можуть нагадувати собак, адже деякі з них із задоволенням грають в апорт зі своїми улюбленими іграшками.
Менська кішка (фото: Вікіпедія)
Регдол - це порода, яка вражає своєю ніжною та люблячою натурою. Діти будуть у захваті від цих чарівних кішок, адже вони мають особливу здатність танути у ваших руках, коли ви їх тримаєте.
Ніжні та чуйні, регдоли стають вірними друзями для дітей. Вони охоче беруть участь у різноманітних іграх, включаючи лялькові чаювання, катаються в дитячих візках і залюбки долучаються до інших веселощів. Ця порода відзначається своєю ласкавістю і терпінням, що робить її чудовим вибором для сімей з дітьми.
Регдол (фото: Вікіпедія)
До речі, раніше ми розказували, як часто слід водити кішку до ветеринара залежно від її віку.
Також раніше ми пояснювали, як навчити кота не боятися води.
Під час написання матеріалу були використані джерела: The Spruce Pets, Вікіпедія.