7 найкращих модів для Red Dead Redemption 2, які перетворять гру на справжню пригоду

Red Dead Redemption 2 і без того вважається однією з найкращих ігор з відкритим світом, але за допомогою модів вона здатна вийти на абсолютно новий рівень.

Про 7 найкращих модів для Red Dead Redemption 2, які здатні кардинально змінити вашу подорож Диким Заходом, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на платформу Driffle .

Rampage Trainer

Rampage Trainer - це потужне мод-меню для одиночного режиму Red Dead Redemption 2. Воно пропонує широкий набір функцій, включно з телепортацією, керуванням погодою, кастомізацією персонажа та багато іншого. Ідеально підходить для гравців, які хочуть експериментувати з грою або створювати власні сценарії.

Rampage Trainer (фото: Driffle)

ScriptHookRDR2 V2

Цей мод для RDR 2 дозволяє іншим модам взаємодіяти з ігровим рушієм Red Dead Redemption 2. Він служить основою для безлічі інших модифікацій, забезпечуючи їхню коректну роботу. Обов'язковий для всіх, хто планує серйозно модифікувати гру.

ScriptHookRDR2 V2 (фото: Driffle)

WhyEm's DLC

Мод WhyEm's DLC додає в гру понад 2 500 нових предметів, включно з одягом, зачісками, сідлами, кастомізацією зброї та багато іншого. Гравці отримують значно більше можливостей для персоналізації персонажа та спорядження.

WhyEm's DLC (фото: Driffle)

Online Content Unlocker

Мод Online Content Unlocker дає змогу отримати доступ до контенту з Red Dead Online (одяг, зброя, коні та ін.) у сюжетному режимі. На відміну від інших способів, цей мод не впливає на стабільність гри або проходження місій. Відмінний вибір для тих, хто хоче розширити одиночний досвід за рахунок онлайн-контенту.

Online Content Unlocker (ілюстративне фото: Driffle)

Gun Tricks

З цим модом гравці можуть виконувати до шести різних трюків зі зброєю, використовуючи прості комбінації клавіш або кнопок на контролері. Це додає видовищності та допомагає зробити персонажа справжньою легендою Дикого Заходу.

RDR2 Photorealistic Reshade and Modlist

Цей мод покращує і без того вражаючу графіку RDR 2. Він підвищує візуальну якість завдяки налаштуванню кольорів, тіней, тонової корекції та різкості. Все виглядає більш реалістично, при цьому зберігається оригінальна естетика гри.

RDR2 Photorealistic Reshade and Modlist (фото: Driffle)

Dynamic Seasons

Мод Dynamic Seasons додає в гру реалістичну зміну пір року - весну, літо, осінь і зиму. Кожна пора року має унікальну колірну палітру, погоду, температуру, а також різні сходи і заходи сонця. Обов'язковий мод для тих, хто хоче додати в RDR 2 повноцінний сезонний цикл.

Dynamic Seasons (фото: Driffle)