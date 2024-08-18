Таємниці Дикого Заходу. 15 найцікавіших секретів Red Dead Redemption 2

Дикий Захід завжди приваблював своєю атмосферою свободи та небезпеки, а Red Dead Redemption 2 вдалося передати цю епоху з вражаючою точністю. Ця гра не тільки захоплює своїми масштабами та деталями, але й зберігає безліч таємниць, які залишаються непоміченими навіть уважними гравцями.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт CBR , присвячений новинам та оглядам зі світу коміксів, кіно, телевізійних шоу, ігор та поп-культури.

Поїзд-примара округу Лемойн можна побачити лише у певний час

Один з найкращих секретів, захованих на карті Red Dead Redemption 2, можна знайти у певний час та у певному місці. Гравці повинні вирушити до північно-західного регіону округу Лемойн у Скарлетт-Медоуз.

Вони можуть прямувати залізничними коліями, поки не дійдуть до знака, що вітає відвідувачів міста Лемойн. Ця подія може бути викликана лише один раз, так що не пропустіть її.

Як тільки місцезнаходження знайдено, гравці повинні чекати до 3 години ранку за ігровим часом. Поїзд не завжди з'являється з першої спроби, тому гравцям, можливо, доведеться поспати та почекати наступної ночі. Однак, реакція коня попередить гравців про прибуття поїзда.

Гравці навіть можуть стежити за спектральним поїздом у його нічній подорожі протягом короткого періоду, перш ніж він знову зникне.

Поїзд-примара округу Лемойн (фото: CBR)

Хата культу самогубців також стала місцем візиту НЛО

Rockstar часто додає в ігри дрібні деталі про персонажів, таких як Бігфут. Найбільш поширеним є використання інопланетян та НЛО. Гравці можуть зіткнутися не з одним, а з двома різними інопланетними кораблями протягом усієї Red Dead Redemption 2.

Перша знаходиться на вершині гори Шен близько другої години ночі. Друга з'являється після виявлення культу самогубців у хатині під назвою Hani's Bethel, яку можна знайти у Heartlands of New Hanover.

Цей культ самогубців показує, що гравці, які залишаться у хатині до 3 години ночі, стануть свідками близької зустрічі зовні хатини.

НЛО в RDR 2 (фото: CBR)

Робота Марко Драгича можна знайти відпочиваючим на краю карти

Гравці зустрінуться з ексцентричним вченим у Сен-Дені на ім'я Марко Драгіч. Він запросить Артура Моргана відвідати його лабораторію та провести низку місій. Ці місії закінчуються розкриттям того, що Драгич створив першого робота-автоматона. На жаль, новаторський винахід також спричинив шокуючу смерть вченого.

Однак це не кінець історії Марка Драгича. Гравці можуть досліджувати гори на дальньому краю карти, щоб знайти стежку. Слідуючи цією стежкою, вони потраплять до місця останнього упокою робота Драгича, який блукав горами після того, як був пожвавлений. Ця незначна деталь завершує історію, дозволяючи гравцям зробити чудову фотографію.

Робот Марко Драгича (фото: CBR)

Сатанинська ритуальна хатина таїть у собі дивну таємницю

Багато секретів Red Dead Redemption 2 обертаються навколо демонічного та окультного, з безліччю ритуальних місць і сатанинських шанувальників, доступних для виявлення по всій карті.

Одне з них знаходиться в Butcher's Creek, місті, яке стає більш доступним у пізній грі і заповнений людьми, що ховаються від довгої руки закону або тих, хто має особисті вендетти.

На північ від міста знаходиться занедбана та напівзруйнована хатина, яка на перший погляд здається звичайною. Однак, повертайтеся туди між 4 і 5 ранку, гравці можуть побачити червону пентаграму, що світиться під садибою. Її точне значення залишається загадкою.

Сатанинська ритуальна хатина (фото: CBR)

Гравці можуть відвідати проклятий будинок, що постійно змінюється, щоб випробувати страх

Гравці можуть знайти напівзруйновану хатину біля Caliga Hall у регіоні Bayou Nwa карти. Хоча зовні вона виглядає занедбаною протягом багатьох років, те, що знаходиться всередині, може шокувати гравців.

Увійшовши до хатини Bayall Edge, гравці знаходять повністю мебльований будинок з підказками до сюжету та посиланнями на попередню гру Red Dead Redemption, яка відбувається після подій RDR2.

Написані нотатки розкривають підказки про власника будинку та прокляття, накладене на місто Армаділло, яке відіграє роль у більшій історії.

Гравці також знайдуть картини, що змінюються в залежності від рівня честі персонажа. Центральна картина стає більш завершеною з кожним візитом. Врешті-решт вона показує Дивну Людину з RDR1, яка може з'явитися у дзеркалі для незабутнього страшного стрибка.

Проклятий будинок (фото: CBR)

Таємничий будинок на пагорбі в Грізліс-Іст схожий на будинок хобіта

Є кілька ферм, хатин та локацій, до яких гравці не можуть увійти. Grizzlies East - це місце розташування Mysterious Hill Home, який може здатися більш знайомим шанувальникам "Володаря кілець". Hill Home знаходиться під мохистим пагорбом у землі, дуже схожим на житла хобітів з казки Дж. Р. Р. Толкієна.

Таємничий будинок на пагорбі має також символ на даху. Челонський культ, з яким гравець стикається кілька разів під час гри, також використовує цей символ.

Таємничий будинок на пагорбі у Грізліс-Іст (фото: CBR)

Людина, яка вважає себе Люцифером, знаходиться в печері Диявола

Прихований тунель на захід від гори Шенн, біля ранчо Hanging Dog, приводить гравців до унікального секрету. Увійшовши до тунелю, вони стикаються з печерним самітником, який загрожує їм.

Він наполягає на тому, що він Диявол, і він відкинув суспільство багато років тому так само, як суспільство відкинуло його за його переконання.

Гравці можуть кілька разів взаємодіяти з печерним самітником, де вони зрештою дізнаються, що він насправді не диявол.

Печерний самітник хотів би бути Люцифером, тому він уклав своє волосся так, щоб воно нагадувало пару рогів на голові. Це незвичайна зустріч, яку можуть просто пропустити більшість фанатів.

Людина-Люцифер (фото: CBR)

Гравці можуть відпити з казана відьми

Декілька прихованих місць у Red Dead Redemption 2 можна знайти тільки шляхом інтенсивного дослідження або за певними вказівками.

Одне з таких місць - Хатина Відьми, яка знаходиться трохи вище “N” Амбаріно на карті.

Таємничий ворон спостерігатиме за Артуром Морганом (або пізнішими персонажами) під час їхнього перебування в Хатині Відьми.

Якщо вони вирішать випити з котла, то виявлять себе освіженими, але перенесеними на велику відстань від Котла Відьми.

Котел Відьми (фото: CBR)

Свиноферма Абердіна

Невідзначена хатина в районі Скарлетт-Медоуз округу Лемойн розташована на карті неподалік залізниці. Після того, як гравці наближаються до хатини, вона відображається на карті як Aberdeen Pig Farm. Господар запросить гравців випити, поїсти та поспілкуватися з дружиною, хоча не все так дружелюбно, як здається.

Насправді вони вбивці-злодії, які опаюють, грабують і вбивають будь-кого, кому не пощастило прийняти їхню пропозицію. Хоча гравець може уникнути їх темної долі і повернутися, щоб помститися, це залишається одним із найнебезпечніших секретів карти.

На щастя, ви можете повернути свої гроші та речі після повернення, щоб убити таку пару. Деякі гравці зберігають цей побічний квест до останньої місії Артура. Коли гра переключається на Джона Марстона, він може повернутися на ферму, вбити пару та повернути гроші Артуру.

Свиноферма Абердіна (фото: CBR)

Хатина кривавого серійного вбивці

Гравці можуть зіткнутися з безліччю таємниць, просуваючись такими регіонами Дикого Заходу, як Нью-Ганновер і Вест-Елізабет. Одну з перших і найнебезпечніших таємниць можна знайти лише досліджуючи тіло на карті біля Валентайну.

Гравці знайдуть розкидані частини тіла разом із кривавою картою та підказками.

Як тільки всі місця вбивств будуть знайдені, і гравці зберуть воєдино підказки карти, вони зможуть розгадати таємницю серійного вбивці. Карта вказує на місцезнаходження прихованої підземної хатини. Усередині вони знайдуть гротескну колекцію тіл та органів, перш ніж їм доведеться боротися за своє життя з кровожерним убивцею.

Хатина кривавого серійного вбивці (фото: CBR)

Гравці можуть поговорити з невідомою істотою у секретній печері Бігфута

Red Dead Redemption 2 містить кілька посилань до легенди про Бігфут у грі. Гравці можуть не тільки знайти гігантський скелет, який, як вважають, є йєті, в горах, а й унікальну печеру, приховану в північних горах Амбаріно.

Гігантський камінь блокує вхід до печери, але гравці все одно можуть спілкуватися з таємничою істотою, яка, як передбачається, є самим Бігфутом. Ви можете провести дві унікальні розмови, друга з яких відбувається через три ігрові дні після першого.

Печера Бігфута (фото: CBR)

Печера Статуй

Гравці, які здійснять подорож до печери, виявлять, що поїздка того коштувала, бо нагорода у три золоті зливки чекає на тих, хто вирішить загадку статуй. Геймери можуть знайти малюнок статуй з рішенням Window Rock, але спочатку йти туди не обов'язково.

Знаходиться печера на схід від водоспаду Доннер поруч із невеликим місцем під назвою Амбаріно. З дуже обмеженими грошима це зручний обхідний шлях для тих, хто хоче швидко нагромадити багатство.

Щоб отримати золоті зливки, натисніть кнопки на статуях, що тримають 2, 3, 5 і 7 пальців, хоча в останньої статуї лише одна рука. Як тільки це буде зроблено правильно, гравці зможуть отримати золото зі статуї у центрі кола.

Печера Статуй (фото: CBR)

У крихітній церкві може жити привид, що дзвонить у дзвони

Зайдіть до Крихітної церкви, розташованої на схід від Лакея і на північ від Сен-Дені. Ця область сповнена нічних мешканців та болотяних тварин, тому гравцям слід бути напоготові.

Невелика, біла і скромна будівля посеред болота, гравці, що наближаються, можуть почути церковні дзвони задовго до того, як вони прибудуть на місце.

Ці дзвони припиняться, коли прибуде гравець, тоді як сама церква містить кілька предметів, включаючи золоте розп'яття та вівтар.

Тим не менш, за церквою знаходиться дерево з білими мітками, намальованими на стовбурі. Знаходячи його, ви чуєте слабкий звук дзвону, але нікого не видно.

У церкві може бути привид (фото: CBR)

Медитуючий чернець на вершині високої гори

Red Dead Redemption 2 сповнена захоплюючих секретів. У випадку з медитуючим монахом, якого можна знайти в Grizzlies East, на південний захід від "R" у назві карти, геймери можуть знайти ченця на краю скелі.

Гравці не можуть формально взаємодіяти з ченцем, але його перебування дає хорошу можливість медитувати. Мирна та безтурботна обстановка ідеально підходить для того, щоб насолодитися візуально вражаючим світом Red Dead Redemption 2.

Медитуючий чернець (фото: CBR)

У Сен-Дені ховається вампір

Red Dead Redemption не чужа надприродному, будь то прибульці або весь додаток Undead Nightmare. На нічних вулицях Сен-Дені ховається ще один культовий монстр - вампір! Щоб побачити його, гравцям потрібно знайти п'ять різних фрагментів листа по всьому місту.

Ці повідомлення написані на стінах біля універсального магазину, театру Фонтану, зброяра, траппера та таверни Дойла. Після цього в журналі з'явиться карта, на якій вампір може бути знайдений між опівночі та першою годиною ночі.

Вампір вимагатиме ще одну жертву. Якщо гравець протистоїть вампіру, вампір може вбити його одним ударом. Якщо це станеться, вампір більше ніколи не з'явиться. Вампіра можна вбити або зв'язати, і у нього є унікальна зброя, що пропускається - Вишуканий кинжал.

Вампір у Сен-Дені (фото: CBR)