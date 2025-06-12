7 лучших модов для Red Dead Redemption 2, которые превратят игру в настоящее приключение

Red Dead Redemption 2 и без того считается одной из лучших игр с открытым миром, но с помощью модов она способна выйти на совершенно новый уровень.

О 7 лучших модах для Red Dead Redemption 2, которые способны кардинально изменить ваше путешествие по Дикому Западу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на платформу Driffle .

Rampage Trainer

Rampage Trainer - это мощное мод-меню для одиночного режима Red Dead Redemption 2. Оно предлагает широкий набор функций, включая телепортацию, управление погодой, кастомизацию персонажа и многое другое. Идеально подходит для игроков, которые хотят экспериментировать с игрой или создавать собственные сценарии.

Rampage Trainer (фото: Driffle)

ScriptHookRDR2 V2

Этот мод для RDR 2 позволяет другим модам взаимодействовать с игровым движком Red Dead Redemption 2. Он служит основой для множества других модификаций, обеспечивая их корректную работу. Обязателен для всех, кто планирует серьезно модифицировать игру.

ScriptHookRDR2 V2 (фото: Driffle)

WhyEm’s DLC

Мод WhyEm’s DLC добавляет в игру более 2 500 новых предметов, включая одежду, прически, седла, кастомизацию оружия и многое другое. Игроки получают значительно больше возможностей для персонализации персонажа и снаряжения.

WhyEm’s DLC (фото: Driffle)

Online Content Unlocker

Мод Online Content Unlocker позволяет получить доступ к контенту из Red Dead Online (одежда, оружие, лошади и др.) в сюжетном режиме. В отличие от других способов, этот мод не влияет на стабильность игры или прохождение миссий. Отличный выбор для тех, кто хочет расширить одиночный опыт за счет онлайн-контента.

Online Content Unlocker (иллюстративное фото: Driffle)

Gun Tricks

С этим модом игроки могут выполнять до шести различных трюков с оружием, используя простые комбинации клавиш или кнопок на контроллере. Это добавляет зрелищности и помогает сделать персонажа настоящей легендой Дикого Запада.

RDR2 Photorealistic Reshade and Modlist

Этот мод улучшает и без того впечатляющую графику RDR 2. Он повышает визуальное качество за счет настройки цветов, теней, тоновой коррекции и резкости. Все выглядит более реалистично, при этом сохраняется оригинальная эстетика игры.

RDR2 Photorealistic Reshade and Modlist (фото: Driffle)

Dynamic Seasons

Мод Dynamic Seasons добавляет в игру реалистичную смену времен года - весну, лето, осень и зиму. Каждое время года имеет уникальную цветовую палитру, погоду, температуру, а также разные восходы и закаты. Обязательный мод для тех, кто хочет добавить в RDR 2 полноценный сезонный цикл.

Dynamic Seasons (фото: Driffle)