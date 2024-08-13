Любителі динамічних шутерів оцінять мобільні ігри, схожі на культову Call of Duty. Такі ігри пропонують захоплюючий геймплей, різноманітні режими та безліч можливостей для командної гри.

Про 7 найкращих мобільних ігор, схожих на Call of Duty, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт про мобільні ігри Pocket Gamer .

Free Fire MAX

Гра присвячена тактичному вогневому бою, але дає вам більше свободи пересування та стратегії. Garena International працює над шутером змагань, який більше орієнтований на співтовариство, ніж на конфлікт.

Навколишнє середовище заповнене елементами, і є механізм голосування для вибору дивних речей, які можуть статися під час матчу. У вас також є вибір з різних персонажів, кожен з яких має свій стиль і здібності. Боріться на арені і будьте останнім, хто вижив, поки не закінчиться час.

Free Fire MAX (фото: Pocket Gamer)

Modern Ops

Modern Ops - це той тип FPS, де ви дивитеся на всю зброю і думаєте, що вона могла б вийти з коробки з пластівцями. Тобто скіни зброї неймовірно барвисті та яскраві з багатьма іншими незвичайними видами зброї.

Команда Edkon Games GmbH не робить акцент на кастомізації аватарів, вся увага приділяється зброї, що логічно, адже саме на неї ви будете дивитися більшу частину часу.

При цьому вас кидатимуть у швидкі та випадкові бої у різних умовах, щоб спробувати знищити супротивників. Це швидко, легко і з великою кількістю звичайної та незвичайної зброї.

Modern Ops (фото: Pocket Gamer)

Arena Breakout

Arena Breakout намагається створити сценарій із використанням реалістичної стрілянини в умовах бойових дій. Ви увійдете в цей світ, створений Level Infinite, і приєднаєтесь до однієї з кількох фракцій, перш ніж боротися за їхню славу.

Зазвичай це включає проникнення в міське середовище, знищення ворожих солдатів і подальше захоплення всього можливого лута для повернення на базу.

Arena Breakout (фото: Pocket Gamer)

Tacticool

З такою назвою, як Tacticool, важко сприймати цю гру всерйоз, і це можливо саме те, що потрібно. Panzerdog прагне створити шутер, який більше схожий на безглуздий бойовик, ніж на реалістичне зображення жахів війни.

Ви можете створити своїх персонажів в образі типового накаченого крутого хлопця у сонячних окулярах чи якогось дивного чувака у шоломі у блискучому комбінезоні. Незалежно від вашого зовнішнього вигляду, ваша мета одна - стати найкращим солдатом.

Ви маєте доступ до традиційного арсеналу з широким вибором інструментів та предметів підтримки, які ви можете роздати своїй команді. Ви можете очолити їх проти команд інших гравців, прийняти виклик гри або навіть очолити боротьбу проти старого доброго зомбі-апокаліпсису.

Tacticool (фото: Pocket Gamer)

Fire Strike

Ще один FPS, що використовує барвистіший підхід і змушує вас боротися за обрану фракцію. Ви налаштовуватимете свою зброю, щоб виразити свою творчу енергію, перш ніж вирушити в спустошений, але все ще напрочуд чистий район, щоб битися з іншими солдатами.

Йдеться не лише про набір вбивств, а й про вивчення ігрових механік та розташування карток для підвищення шансів на виживання. Ви можете покращити свою зброю, щоб почуватися безпечніше у перестрілках, взяти з собою кілька гранат для більшого тактичного вибору та подорожувати світом на місця минулих конфліктів.

Найкраще та різноманітніше спорядження може допомогти, але все залежить від вас.

Fire Strike (фото: Pocket Gamer)

Battle Prime

Дивлячись на Battle Prime, ви, можливо, зараз задаєтеся питанням, що робить битву такою першокласною. Ви вступаєте в іншу цифрову зону бойових дій від команди Press Fire Games Limited, де ви є праймом. А саме солдатом, який носить і використовує те, що, на його думку, дасть йому перевагу в бою.

Це можуть бути як традиційні військові підрозділи, так і стильніші сучасні бійці, що б'ються на ходу. Це також переважно командний досвід з меншими матчами шість на шість, що дозволяє вам більше оцінити деталізовані оточення.

Battle Prime (фото: Pocket Gamer)

Blood Strike

У грі у вас є велика група бійців, солдатів, стрільців та інших, які всі одягнені у свої дикі вбрання та спускаються у ще одну ситуацію королівської битви.

Поля бою величезні, пропонуючи безліч переваг і навіть можливості грати у гру на менш потужних пристроях. Налаштуйте свою найкращу зброю, одягніть найкращу косметику і стрибайте в бурхливий свинцевий шторм.

Blood Strike (фото: Pocket Gamer)