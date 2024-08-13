Любители динамичных шутеров по достоинству оценят мобильные игры, похожие на культовую Call of Duty. Такие игры предлагают захватывающий геймплей, разнообразные режимы и множество возможностей для командной игры.

Про 7 лучших мобильных игр, похожих на Call of Duty, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт про мобильные игры Pocket Gamer .

Free Fire MAX

Игра посвящена тактическому огневому бою, но дает вам больше свободы передвижения и стратегии. Garena International работает над соревновательным шутером, который больше ориентирован на сообщество, чем на конфликт.

Окружающая среда заполнена элементами, и есть механизм голосования для выбора странных вещей, которые могут произойти во время матча. У вас также есть выбор из разных персонажей, каждый из которых обладает своим стилем и способностями. Сражайтесь на арене и будьте последним выжившим, пока не закончится время.

Free Fire MAX (фото: Pocket Gamer)

Modern Ops

Modern Ops - это тот тип FPS, где вы смотрите на все оружие и думаете, что оно могло бы выйти из коробки с хлопьями. То есть скины оружия невероятно красочные и яркие со множеством других необычных видов оружия.

Команда Edkon Games GmbH не делает акцент на кастомизации аватаров, все внимание уделяется оружию, что логично, ведь именно на него вы будете смотреть большую часть времени.

При этом вас будут бросать в быстрые и случайные бои в разных условиях, чтобы попытаться уничтожить противников. Это быстро, легко и с большим количеством обычного и необычного оружия.

Modern Ops (фото: Pocket Gamer)

Arena Breakout

Arena Breakout пытается создать сценарий с использованием реалистичной стрельбы в условиях боевых действий. Вы войдете в этот мир, созданный Level Infinite, и присоединитесь к одной из нескольких фракций, прежде чем сражаться за их славу.

Обычно это включает в себя проникновение в городскую среду, уничтожение вражеских солдат и последующий захват всего возможного лута для возвращения на базу.

Arena Breakout (фото: Pocket Gamer)

Tacticool

С таким названием, как Tacticool, трудно воспринимать эту игру всерьез, и это, возможно, именно то, что нужно. Panzerdog стремится создать шутер, который больше похож на глупый боевик, чем на реалистичное изображение ужасов войны.

Вы можете создать своих персонажей в образе типичного накаченного крутого парня в солнечных очках или какого-то странного чувака в шлеме в блестящем комбинезоне. Независимо от вашего внешнего вида, ваша цель одна - стать лучшим солдатом.

У вас есть доступ к традиционному арсеналу с широким выбором инструментов и предметов поддержки, которые вы можете раздать своей команде. Вы можете возглавить их против команд других игроков, принять вызов игры или даже возглавить борьбу против старого доброго зомби-апокалипсиса.

Tacticool (фото: Pocket Gamer)

Fire Strike

Еще один FPS, использующий более красочный подход и заставляющий вас сражаться за выбранную фракцию. Вы будете настраивать свое оружие, чтобы выразить свою творческую энергию, прежде чем отправиться в опустошенный, но все еще удивительно чистый район, чтобы сражаться с другими солдатами.

Речь идет не только о наборе убийств, но и об изучении игровых механик и расположения карт для повышения шансов на выживание. Вы можете улучшить свое оружие, чтобы чувствовать себя безопаснее в перестрелках, взять с собой несколько гранат для большего тактического выбора и путешествовать по миру на места прошлых конфликтов.

Лучшее и более разнообразное снаряжение может помочь, но все зависит от вас.

Fire Strike (фото: Pocket Gamer)

Battle Prime

Глядя на Battle Prime, вы, возможно, сейчас задаетесь вопросом, что делает битву такой первоклассной. Вы вступаете в другую цифровую зону боевых действий от команды Press Fire Games Limited, где вы являетесь праймом. А именно, солдатом, который носит и использует то, что, по его мнению, даст ему преимущество в бою.

Это могут быть как традиционные военные подразделения, так и более стильные современные бойцы, сражающиеся на ходу. Это также в большей степени командный опыт с меньшими матчами шесть на шесть, позволяющий вам больше оценить детализированные окружения.

Battle Prime (фото: Pocket Gamer)

Blood Strike

В игре у вас есть большая группа бойцов, солдат, стрелков и других, которые все одеты в свои дикие наряды и спускаются в еще одну ситуацию королевской битвы.

Поля боя огромны, предлагая множество преимуществ и даже возможности играть в игру на менее мощных устройствах. Настройте свое лучшее оружие, наденьте лучшую косметику и прыгайте в бушующий свинцовый шторм.

Blood Strike (фото: Pocket Gamer)