7 надійних сервісів для зберігання фото, якщо Google Photos більше не варіант

В епоху цифрових технологій безпека особистих фотографій стає дедалі актуальнішою. Багато користувачів звикли до Google Photos, але він уже не єдиний варіант, особливо після введення обмежень на безкоштовне сховище.

Про 7 найкращих сервісів, які допоможуть вам зберігати фото безпечно і безкоштовно, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин у сфері технологій TechCrunch .

Flickr

Безкоштовне сховище: 1 000 фотографій

Зазвичай сервіси зберігання даних пропонують ліміт за обсягом. Але Flickr застосовує інший підхід: він дає змогу зберігати до 1 000 зображень і відео безкоштовно.

Однією з переваг Flickr є те, що можна завантажувати зображення розміром до 200 МБ, на відміну від Google Фото, де безкоштовний план обмежує розмір до 75 МБ. Платні плани Flickr починаються від 10,44 доларів на місяць за необмежене сховище.

Якщо вас цікавлять функції крім особистого використання, Flickr дозволяє зробити фотографії загальнодоступними, щоб інші могли їх знайти. Ви також можете приєднуватися до груп за різними темами.

Flickr (фото: Flickr Blog)

Dropbox

Безкоштовне сховище: 5 ГБ

Dropbox - це не сервіс для зберігання фотографій, але це може бути перевагою, якщо вам потрібно зберігати не тільки фото в хмарі. У компанії є платні плани, починаючи від 9,99 доларів на місяць за 2 ТБ пам'яті, що аналогічно преміум-плану Google One.

Dropbox (фото: Software Advice)

Ente

Безкоштовне сховище: 5 ГБ

Ente був створений колишнім інженером Google як більш приватна альтернатива Google Фото. Сервіс пропонує наскрізне шифрування для фотографій, що означає, що компанія не збирає дані.

Застосунок доступний на різних платформах і містить функції для розпізнавання й анотування людей, відображення фотографій із різних місць і створення категорій, таких як заходи сонця, меми та документи. Все це обробляється безпосередньо на вашому пристрої.

Платні плани Ente починаються від 2,49 доларів на місяць за 50 ГБ сховища, яке можна поділити з п'ятьма іншими користувачами.

Основний код Ente є відкритим, тому ви можете модифікувати його і створити власну хостинг-версію.

Ente (фото: Ente)

Cryptee

Безкоштовне сховище: 100 МБ

Cryptee - це ще один сервіс для зберігання фотографій, орієнтований на конфіденційність, також є з відкритим вихідним кодом. Ви можете створити обліковий запис за допомогою імені користувача та пароля (також є можливість використовувати email і пароль).

Хоча безкоштовний тариф пропонує обмежену кількість сховища, платний тариф починається з 3,30 доларів на місяць за 10 ГБ. Сервіс працює на iOS, Android, Windows, Mac і Linux через прогресивний веб-додаток і використовує шифрування AES256 для захисту ваших медіафайлів.

Крім того, що це сервіс для зберігання фотографій, він має вбудований редактор документів, який підтримує markdown, code і математику KaTeX.

Крім того, ви можете використовувати паралельний вигляд для документів, зберігати і редагувати файли у форматах PDF і docx, а також використовувати такі елементи, як таблиці і прапорці.

Cryptee (фото: Cryptee Blog)

Amazon Photos

Безкоштовне сховище: 5 ГБ з підпискою на Prime

Це чудова перевага для підписників Amazon Prime. Ви можете завантажити кілька додаткових зображень у безкоштовний тариф Amazon Photos, а якщо потрібно більше, то тарифи на сховище починаються від 1,99 доларів на місяць за 100 ГБ.

Amazon Photos (фото: Good Morning America)

500px

Безкоштовне сховище: 21 фото високої роздільної здатності на тиждень

500px більше орієнтований на любителів або професійних фотографів. Він включає функції для спільноти, щоб виділити вашу роботу, а також дає змогу демонструвати фотографії в нестислому форматі.

Тарифи починаються менш ніж з 50 доларів на рік, з можливістю отримати знижку для зберігання необмеженої кількості фотографій у високій роздільній здатності.

Платні тарифи прибирають рекламу з платформи і пропонують аналітику про те, як ваші фотографії показують себе на платформі.

Тариф Pro вищого рівня, вартістю трохи менше 100 доларів на рік, дає інструменти для створення портфоліо з власним доменом.

500px (фото: 500px)

Photobucket

Безкоштовне сховище: немає безкоштовного сховища

Відсутність безкоштовного тарифу може розчарувати, але Photobucket пропонує одні з найнижчих цін на сховище - 5 доларів на місяць за 1 ТБ. Якщо ви оплачуєте тариф на рік, ціна стає ще нижчою.

Photobucket пропонує ідеальний спосіб ділитися фотографіями з різними групами через свої групові плани на сховище, які коштують 8 доларів на місяць за 1 ТБ і також надають доступ до інструментів для редагування.

Photobucket (фото: Capterra)