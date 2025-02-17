7 надежных сервисов для хранения фото, если Google Photos больше не вариант

В эпоху цифровых технологий безопасность личных фотографий становится все более актуальной. Многие пользователи привыкли к Google Photos, но он уже не единственный вариант, особенно после введения ограничений на бесплатное хранилище.

О 7 лучших сервисах, которые помогут вам хранить фото безопасно и бесплатно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере технологий TechCrunch .

Flickr

Бесплатное хранилище: 1 000 фотографий

Обычно сервисы хранения данных предлагают лимит по объему. Но Flickr применяет иной подход: он позволяет хранить до 1 000 изображений и видео бесплатно.

Одним из преимуществ Flickr является то, что можно загружать изображения размером до 200 МБ, в отличие от Google Фото, где бесплатный план ограничивает размер до 75 МБ. Платные планы Flickr начинаются от 10,44 долларов в месяц за неограниченное хранилище.

Если вас интересуют функции помимо личного использования, Flickr позволяет сделать фотографии общедоступными, чтобы другие могли их найти. Вы также можете присоединяться к группам по разным темам.

Flickr (фото: Flickr Blog)

Dropbox

Бесплатное хранилище: 5 ГБ

Dropbox - это не сервис для хранения фотографий, но это может быть преимуществом, если вам нужно хранить не только фото в облаке. У компании есть платные планы, начиная от 9,99 долларов в месяц за 2 ТБ памяти, что аналогично премиум-плану Google One.

Dropbox (фото: Software Advice)

Ente

Бесплатное хранилище: 5 ГБ

Ente был создан бывшим инженером Google как более приватная альтернатива Google Фото. Сервис предлагает сквозное шифрование для фотографий, что означает, что компания не собирает данные.

Приложение доступно на разных платформах и включает функции для распознавания и аннотирования людей, отображения фотографий с разных мест и создания категорий, таких как закаты, мемы и документы. Все это обрабатывается непосредственно на вашем устройстве.

Платные планы Ente начинаются от 2,49 долларов в месяц за 50 ГБ хранилища, которое можно поделить с пятью другими пользователями.

Основной код Ente является открытым, поэтому вы можете модифицировать его и создать собственную хостинг-версию.

Ente (фото: Ente)

Cryptee

Бесплатное хранилище: 100 МБ

Cryptee - это еще один сервис для хранения фотографий, ориентированный на конфиденциальность, также является с открытым исходным кодом. Вы можете создать аккаунт с помощью имени пользователя и пароля (также есть возможность использовать email и пароль).

Хотя бесплатный тариф предлагает ограниченное количество хранилища, платный тариф начинается с 3,30 долларов в месяц за 10 ГБ. Сервис работает на iOS, Android, Windows, Mac и Linux через прогрессивное веб-приложение и использует шифрование AES256 для защиты ваших медиафайлов.

Кроме того, что это сервис для хранения фотографий, он имеет встроенный редактор документов, который поддерживает markdown, code и математику KaTeX.

Кроме того, вы можете использовать параллельный вид для документов, хранить и редактировать файлы в форматах PDF и docx, а также использовать такие элементы, как таблицы и флажки.

Cryptee (фото: Cryptee Blog)

Amazon Photos

Бесплатное хранилище: 5 ГБ с подпиской на Prime

Это отличное преимущество для подписчиков Amazon Prime. Вы можете загрузить несколько дополнительных изображений в бесплатный тариф Amazon Photos, а если нужно больше, то тарифы на хранилище начинаются от 1,99 долларов в месяц за 100 ГБ.

Amazon Photos (фото: Good Morning America)

500px

Бесплатное хранилище: 21 фото высокого разрешения в неделю

500px больше ориентирован на любителей или профессиональных фотографов. Он включает функции для сообщества, чтобы выделить вашу работу, а также позволяет демонстрировать фотографии в несжатом формате.

Тарифы начинаются менее чем с 50 долларов в год, с возможностью получить скидку для хранения неограниченного количества фотографий в высоком разрешении.

Платные тарифы убирают рекламу с платформы и предлагают аналитику о том, как ваши фотографии показывают себя на платформе.

Тариф Pro более высокого уровня, стоимостью чуть менее 100 долларов в год, дает инструменты для создания портфолио с собственным доменом.

500px (фото: 500px)

Photobucket

Бесплатное хранилище: нет бесплатного хранилища

Отсутствие бесплатного тарифа может разочаровать, но Photobucket предлагает одни из самых низких цен на хранилище - 5 долларов в месяц за 1 ТБ. Если вы оплачиваете тариф на год, цена становится еще ниже.

Photobucket предлагает идеальный способ делиться фотографиями с различными группами через свои групповые планы на хранилище, которые стоят 8 долларов в месяц за 1 ТБ и также предоставляют доступ к инструментам для редактирования.

Photobucket (фото: Capterra)