Кліпи нового рівня. Як перетворити звичайні відео на шедеври в Google Photos: покрокова інструкція

Штучний інтелект у Google Photos перетворює обробку відео на справжнє мистецтво. Тепер ви можете покращувати свої кліпи до рівня професійної обробки всього за кілька кліків.

Про те, як легко скористатися цими інструментами та досягти неймовірних результатів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Інструмент обрізання

По-перше, у нас є те, що Google описує як "покращені елементи керування" для вирізання непотрібних кадрів на початку та наприкінці кліпів.

Маркери на кожному кінці кліпу трохи більше та товщі, що полегшує натискання пальцем. Ви також отримуєте тимчасову мітку на екрані, коли перетягуєте їх, тому в цілому редагування трохи простіше у застосуванні.

Інструмент обрізки з'являється автоматично, коли ви редагуєте відео, і ви можете повернутися до нього, натиснувши кнопку "Відео".

Перетягніть лівий маркер, щоб змінити початок відео

Перетягніть правий маркер, щоб змінити кінцеву точку відео

Перетягніть білу смугу між двома маркерами, щоб пересуватися по кліпу

Натисніть кнопку відтворення будь-якої миті, щоб переглянути новий матеріал

Виберіть "Зберегти копію", щоб підтвердити зміни та зберегти окремий кліп.

Ви можете вмикати та вимикати функцію автоматичного покращення (фото: Google)

Інструмент автоматичного покращення

У Google Photos тепер доступна нова функція автоматичного покращення, яка аналізує кліп, а потім застосовує власний вибір покращення кольору, одночасно стабілізуючи відео.

Натисніть "Відео", а потім "Поліпшити", щоб застосувати автоматичні покращення

Натисніть кнопку відтворення, щоб побачити, як виглядає оновлений матеріал

Натисніть "Поліпшити" ще раз, щоб побачити різницю із внесеними змінами та без них

Виберіть "Зберегти копію", щоб зберегти покращене відео як окремий файл

Якщо ви хочете застосувати стабілізацію відео без покращення кольору, просто натисніть "Стабілізувати" на панелі інструментів "Відео"

Інструмент швидкості

Новий інструмент швидкості Google Photos дає вам більше контролю над темпом ваших відео для прискорення і уповільнення дії. Ефект може бути застосований до певної частини відео або до всього кліпу.

Натисніть "Відео", а потім "Швидкість", щоб відкрити редактор

Використовуйте смуги на часовій шкалі, щоб вказати, де має починатися і закінчуватися ефект

Виберіть швидкість відтворення на часовій шкалі: від 1/4 до 4x швидкості

Натисніть кнопку відтворення, щоб побачити, як тепер виглядає відео

Натисніть "Готово", а потім "Зберегти копію", коли ви будете задоволені результатом, щоб зберегти окремий відеофайл

Це не найпросунутіший ефект редагування відео, який ви коли-небудь бачили, але, враховуючи, що для його застосування потрібно всього кілька натискань на екран телефону, ви можете отримати з його допомогою вражаючі результати.

Прискоріть або уповільніть відзнятий матеріал (фото: Google)

Пресети для відео

На відміну від інструментів, які є ексклюзивними для Android, пресети відео на базі штучного інтелекту будуть доступні в Google Фото як для Android, так і для iOS.

Коли вони з'являться, кнопка "Пресети" буде між "Відео" та "Обрізання" в опціях у нижній частині інтерфейсу. Виберіть його, і ви побачите вибір правок, які можна застосувати одним дотиком: "Базова обрізка", "Уповільнена зйомка", "Збільшення" та "Відстеження". Вони будуть застосовані так, як Google Photos AI вважатиме за потрібне, виходячи зі вмісту відео.

Як приклад, Google наводить відео зі скейтбордом, де дія обрізається до ключового стрибка, який також уповільнюється.

Одночасно застосовуються покращення кольору. Як і раніше, ви можете попередньо переглянути зміни, а потім натиснути "Зберегти копію", щоб прийняти зміни та зберегти новий відеофайл, залишивши вихідний файл недоторканим.