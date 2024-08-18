7 міст України, які варто відвідати восени

Одеса

Якщо влітку не вдалося насолодитися відпочинком на морі, осінь надає чудову можливість виправити це. Вересень в Одесі дарує ідеальні умови: тепле море, приємна погода та завжди привітні місцеві жителі.

Навіть якщо осінь принесе несподівані зміни у погоду, Одеса завжди готова здивувати своїми визначними місцями. Ви зможете прогулятися затишними вулицями, відвідати захопливі екскурсії, милуватися видом морського вокзалу, Оперного театру та інших відомих локацій. Якщо поквапитися, то можна встигнути на святкування дня міста.

Щороку на початку вересня Одеса святкує свій день народження з розмахом: концерти, фестивалі та феєрверки розважатимуть містян і гостей з 2 по 4 вересня.

Воронцовський маяк (фото: Вікіпедія)

Кам’янець-Подільський

Маленьке місто Кам’янець-Подільський стає все більш привабливим для туристів. Восени тут відбувається кілька захопливих подій. З 2 по 4 вересня пройде фестиваль вуличного мистецтва "Республіка", який збере молодих і талановитих митців з України та світу.

Основна мета фестивалю - привернути увагу до проблем невеликих міст і сприяти їх розвитку. Усі зібрані кошти організатори планують використати на стріт-арт проєкти та благоустрій міста.

А з 7 по 9 жовтня в небі над містом з’являться десятки повітряних куль під час видовищного фестивалю повітроплавання.

Крім того, Кам’янець-Подільський запрошує прогулятися мальовничими вуличками старого міста, відвідати легендарну фортецю, яка входить до переліку "Семи чудес України", та скуштувати місцеві страви в затишних кафе та ресторанах.

Кам’янець-Подільська фортеця (фото: Вікіпедія)

Чернівці

День міста у Чернівцях святкують у першу суботу жовтня. У цей час місто оживає: тисячі людей збираються на святкові ярмарки, концерти та різноманітні приємні події. Початок жовтня приносить із собою вже помітні ознаки осені, проте погода залишається приємно теплою.

Це чудова нагода прогулятися центральними площами, насолодитися ароматною кавою та помилуватися знаменитим Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича у всій його величі.

Чернівецький університет імені Юрія Федьковича (фото: Вікіпедія)

Львів

Місто Лева заслужено має звання туристичного центру України. Це європейське місто з неповторною красою приваблює численних туристів. Тут на кожному кроці можна зустріти історичну будівлю, пам’ятник, затишний сквер або романтичний ресторанчик.

Обов'язкові місця для відвідування включають площу Ринок з її старовинними вуличками. Не забудьте піднятися на Високий замок для незабутнього виду на місто. Також, Львів багатий на дерева та кущі, що восени створює дуже романтичну атмосферу.

Історичний центр Львова (фото: Вікіпедія)

Умань (парк Софіївка)

Осінь перетворює парк на ідеальне місце для прогулянок, і якщо його площа складає 179,2 га, ви зможете насолоджуватися прогулянками протягом декількох днів. Тут є все для душевного відпочинку: мальовнича природа, фонтани, водоспад, біля якого можна загадати бажання, та острів закоханих.

Місце підходить як для тихих роздумів наодинці, так і для романтичних прогулянок з коханою людиною чи сімейного відпочинку. Також, тут навіть є підземна річка Стікс, де можна покататися на човні.

Лісове озеро (фото: Вікіпедія)

Селище Клевань (Тунель кохання)

Про цей тунель чули практично всі й бачили його на фото. Це унікальне місце, де дерева утворюють щільну арку, створюючи магічний тунель, що вражає своєю красою. Ще більше загадковості додає колія, що проходить через центр тунелю.

Виглядає так, ніби це не реальність, а сцена з книги чи кадр з фільму. Не забудьте відвідати цей тунель восени, коли він вкритий золотавими відтінками. Але не пропустіть цю можливість, адже листя може швидко опасти!

Тунель кохання (фото: Карпатіум)

Ужгород

В будь-яку пору року це місто вражає своєю величною архітектурою та мальовничими краєвидами, проте саме восени місто на Закарпатті, ніби розквітає новими барвами.

Також, в середині листопада в Ужгороді відбувається свято молодого вина "Закарпатське Божоле". Для кожного учасника фестивалю знайдеться щось до смаку: різні сорти вина та справи закарпатської кухні, які вразять навіть найвибагливішого гурмана.

Пішохідний міст в Ужгороді (фото: Вікіпедія)