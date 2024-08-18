7 городов Украины, которые стоит посетить осенью

Одесса

Если летом не удалось насладиться отдыхом на море, осень дает прекрасную возможность исправить это. Сентябрь в Одессе дарит идеальные условия: теплое море, приятная погода и всегда радушные местные жители.

Даже если осень принесет неожиданные изменения в погоду, Одесса всегда готова удивить своими достопримечательностями. Вы сможете прогуляться по уютным улицам, посетить увлекательные экскурсии, любоваться видом морского вокзала, Оперного театра и других известных локаций. Если поторопиться, можно успеть на празднование дня города.

Каждый год в начале сентября Одесса отмечает свой день рождения с размахом: концерты, фестивали и фейерверки будут развлекать горожан и гостей со 2 по 4 сентября.

Воронцовский маяк (фото: Википедия)

Каменец-Подольский

Маленький город Каменец-Подольский становится все более привлекательным для туристов. Осенью здесь происходит несколько увлекательных событий. Со 2 по 4 сентября пройдет фестиваль уличного искусства "Республика", который соберет молодых и талантливых художников из Украины и мира.

Основная цель фестиваля – привлечь внимание к проблемам небольших городов и способствовать их развитию. Все собранные средства организаторы планируют использовать на стрит-арт-проектах и благоустройстве города.

С 7 по 9 октября в небе над городом появятся десятки воздушных шаров во время зрелищного фестиваля воздухоплавания.

Кроме того, Каменец-Подольский приглашает прогуляться по живописным улочкам старого города, посетить легендарную крепость, которая входит в список "Семи чудес Украины", и отведать местные блюда в уютных кафе и ресторанах.

Каменец-Подольская крепость (фото: Википедия)

Черновцы

День города в Черновцах отмечается в первую субботу октября. В это время город оживает: тысячи людей собираются на праздничные ярмарки, концерты и приятные события. Начало октября приносит с собой заметные признаки осени, однако погода остается приятно теплой.

Это прекрасная возможность прогуляться по центральным площадям, насладиться ароматным кофе и полюбоваться знаменитым Черновицким национальным университетом имени Юрия Федьковича во всем его величии.

Черновицкий университет имени Юрия Федьковича (фото: Википедия)

Львов

Город Льва по праву имеет звание туристического центра Украины. Этот европейский город с неповторимой красотой привлекает многочисленных туристов. Здесь на каждом шагу можно встретить историческое здание, памятник, уютный сквер или романтичный ресторанчик.

Обязательные места для посещения включают в себя площадь Рынок с ее старинными улочками. Не забудьте подняться на Высокий замок для незабываемого вида города. Также, Львов богат деревьями и кустарниками, что осенью создает очень романтическую атмосферу.

Исторический центр Львова (фото: Википедия)

Умань (парк Софиевка)

Осень превращает парк в идеальное место для прогулок, и если его площадь составляет 179,2 га, вы сможете наслаждаться прогулками в течение нескольких дней. Здесь есть все для душевного отдыха: живописная природа, фонтаны, водопад, возле которого можно загадать желания и остров влюбленных.

Место подходит как для тихих раздумий наедине, так и для романтических прогулок с любимым человеком или семейным отдыхом. Также здесь даже есть подземная река Стикс, где можно прокатиться на лодке.

Лесное озеро (фото: Википедия)

Поселок Клевань (Тоннель любви)

Об этом тоннеле слышали практически все и видели его на фото. Это уникальное место, где деревья образуют плотную арку, создавая поражающий своей красотой магический тоннель. Еще больше загадочности добавляет путь, проходящий через центр тоннеля.

Выглядит так, будто это не реальность, а сцена из книги или кадр из фильма. Не забудьте посетить этот тоннель осенью, когда он покрыт золотистыми оттенками. Но не упустите эту возможность, ведь листья могут быстро опасть!

Тоннель любви (фото: Карпатиум)

Ужгород

В любое время года этот город поражает своей величественной архитектурой и живописными видами, однако осенью город на Закарпатье, будто расцветает новыми красками.

Также, в середине ноября в Ужгороде проходит праздник молодого вина "Закарпатское Божоле". Для каждого участника фестиваля найдется что-то по вкусу: разные сорта вина и дела закарпатской кухни, которые поразят даже требовательного гурмана.

Пешеходный мост в Ужгороде (фото: Википедия)