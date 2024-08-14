5 найкрасивіших водоспадів України, які варто відвідати до кінця літа
Українські Карпати багаті на мальовничі водоспади, більшість із них розташовані у легкодоступних місцях, тож мандрівникам не становить труднощів до них добратись.
РБК-Україна розповідає про 5 найкрасивіших водоспадів України, які варто відвідати.
Пробій
Пробій розташований на річці Прут у межах міста Яремче Івано-Франківської області. Висота падіння води - 8 метрів. Для туристів над річкою збудували міст на висоті 20 м, на ньому пропонують послуги з джампінгу.
Відвідування водоспаду є безкоштовним. Туристів застерігають від того, аби заходили у річку, адже тут сильна течія, яка здатна збити з ніг й вибратись із води буде вкрай важко.
Від Пробою облаштований промаркований туристичний маршрут на хребет Явірник. Також тут завершується рафтинговий маршрут Яремчанським каньйоном.
Водоспад Пробій (фото: guide.karpaty.ua)
Водоспад Пробій (фото: Вікіпедія)
Шипот
Цей водоспад називають найкрасивішим на Закарпатті. Він вважається одним із семи чудес України, розташований за 6 км від населеного пункту Пилипець. Вхід на територію для відвідування водоспаду - 20 грн для дорослих, 10 грн - для дітей і пільговиків.
Поблизу Шипота розташований гірськолижний витяг, тож крім водоспаду мандрівники можуть піднятись на вершину Гемби, щоб насолодитись гірськими краєвидами. Також поряд із водоспадом є крамнички із сувенірами і заклади харчування із локальними стравами, тож туристи можуть там перепочити.
За легендою назва водоспаду походить від слова "шепотіти", оскільки шум води нагадує шепіт.
Водоспад Шипот (фото: Вікіпедія)
Женецький гук
Водоспад розташований біля сіл Микуличин і Татарів, на території Карпатського національного природного парку. Вартість вхідного квитка - 50 грн. Гук утворився у середині минулого століття в результаті повені. Вода падає з висоти 15 м.
Зовсім поряд розташована полонина Залім із краєвидами на гори, а також водоспад Нарінецький. Також тут встановлена величезна дерев'яна гойдалка, що вже стала однією із найпопулярніших фотолокацій Карпат.
Женецький гук (фото: Вікіпедія)
Манявський водоспад
Водоспад розташований поблизу села Манява Івано-Франківської області. Він вважається одним із найвищих в Україні і сягає майже два десятки метрів. Вода спадає по каскадах і утворює невеличке озеро. За місцевими легендами, воно дарує омолодження тим, хто там купається. Варто зазначити, що навіть влітку тут холодна вода.
Водоспад оточений скелями, що утворюють форму каньйону. Поряд - ялицево-букові насадження.
Манявський водоспад (фото: Вікіпедія)
Джуринський водоспад
Цей водоспад - гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення, розташований у Тернопільській області. Друга його назва - Червоногородський, вона походить від назви міста, яке колись було розташоване поряд.
Хоч це не гірський водоспад, зате він найвищий рівнинний в Україні, має штучне походження. Його висота - 16 метрів, завширшки сягає 20 метрів, вода спускається про трьох каскадах.
Джуринський водоспад є одним із найбільш привабливих туристичних місць Тернопільщини. Щорічно сюди приїжджають тисячі відвідувачів. У теплу пору року у водоспаді можна купатися.
Джуринський водоспад (фото: Вікіпедія)
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Під час підготовки публікації використали матеріали: статті Вікіпедія, інформацію із ресурсів Karpaty та Guide Karpaty.
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