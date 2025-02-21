7 простих звичок, які допоможуть прожити здорове та щасливе життя

Застилайте ліжко вранці

Терапевт Емма Махоні розповіла, що застилати ліжко щоранку - це проста мікрозвичка, яка займає лише хвилину-дві, але є однією з найкращих форм поведінки.

"Це також означає, що день почався, і ви збираєтеся повернутися в зручніше ліжко пізніше того ж дня", - зазначила вона.

Щодня записуйте одну річ, за яку ви вдячні

Швидка практика вдячності може стати ключем до того, щоб почуватися більш повноцінним і радісним.

Варто записувати одну річ, за яку ви вдячні щоранку, коли прокидаєтеся, або щовечора перед сном.

Ця мікрозвичка може зайняти всього одну-дві хвилини щодня.

Практика вдячності тренує ваш мозок зосереджуватися на позитиві. Вона вивільняє серотонін, який дає нам те прекрасне відчуття задоволеності та безпеки.

Робіть швидку розтяжку щогодини

Будь-хто, у кого сидяча робота, знає, як легко годинами не вставати з крісла. Варто поставити собі за мету робити швидку розтяжку раз на годину - це чудовий спосіб не лише показати своєму тілу трохи любові, але й покращити кровообіг і запобігти застою протягом дня.

Це може бути швидка 10-секундна розтяжка, коли ви нахиляєтеся вперед, щоб торкнутися пальців ніг або обережно розтягувати зап’ястя. Немає неправильного способу виконання розтяжки, і ви будете почуватися краще після будь-яких рухів.

Вранці подихайте свіжим повітрям

Подих свіжого повітря протягом першої години, коли ви прокидаєтесь, може мати велику користь для організму.

Це може означати піти на прогулянку, щоб випити кави, або просто відкрити двері та подихати свіжим повітрям.

Якщо ви не можете вийти на вулицю відразу, то просто поставте собі за мету вибратися в якийсь момент протягом дня.

Проводьте час без телефону

Для початку варто виробити звичку відкладати телефон під час їжі або перегляду улюбленого шоу. Це підвищує уважність.

Пийте більше води

Питна вода має безліч переваг для вашого фізичного здоров’я, зокрема змащує суглоби, сприяє процесу виведення токсинів з організму та дозволяє органам працювати належним чином.

Пити більше води - це завжди хороша мета, але її буває важко досягти.

Читайте сторінку книги щовечора перед сном

Щоб відчути заспокійливі переваги читання, не обов’язково прочитати цілу книгу чи навіть повний розділ. Може бути достатньо лише однієї сторінки.

Варто поставити собі за мету прочитати одну сторінку книги, або навіть журналу чи листа перед сном.

Вирішуючи, які мікрозвички найкраще підходять для вас, ви повинні бути чесними з самим собою. Запитайте себе, на що ви здатні і яких звичок ви можете фактично дотримуватися.