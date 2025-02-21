7 простых привычек, которые помогут прожить здоровую и счастливую жизнь

Застилайте постель по утрам

Терапевт Эмма Махони рассказала, что застилать постель каждое утро - это простая привычка, которая занимает всего минуту-две, но является одной из лучших форм поведения.

"Это также означает, что день начался, и вы собираетесь вернуться в удобную кровать позже в тот же день", - отметила она.

Ежедневно записывайте одну вещь, за которую вы благодарны

Быстрая практика благодарности может стать ключом к тому, чтобы чувствовать себя более полноценным и радостным.

Стоит записывать одну вещь, за которую вы благодарны каждое утро, когда просыпаетесь, или каждый вечер перед сном.

Эта микроквычка может занять всего одну-две минуты каждый день.

Практика благодарности тренирует ваш мозг сосредотачиваться на позитиве. Она высвобождает серотонин, который дает нам то прекрасное чувство удовлетворенности и безопасности.

Делайте быструю растяжку каждый час

Любой, у кого сидячая работа, знает, как легко часами не вставать с кресла. Стоит поставить себе цель делать быструю растяжку раз в час - это отличный способ не только показать своему телу немного любви, но и улучшить кровообращение и предотвратить застой в течение дня.

Это может быть быстрая 10-секундная растяжка, когда вы наклоняетесь вперед, чтобы коснуться пальцев ног или осторожно растягивать запястья. Нет неправильного способа выполнения растяжки, и вы будете чувствовать себя лучше после любых движений.

Утром подышите свежим воздухом

Дыхание свежего воздуха в течение первого часа, когда вы просыпаетесь, может иметь большую пользу для организма.

Это может означать пойти на прогулку, чтобы выпить кофе, или просто открыть дверь и подышать свежим воздухом.

Если вы не можете выйти на улицу сразу, то просто поставьте себе цель выбраться в какой-то момент в течение дня.

Проводите время без телефона

Для начала стоит выработать привычку откладывать телефон во время еды или просмотра любимого шоу. Это повышает внимательность.

Пейте больше воды

Питьевая вода имеет множество преимуществ для вашего физического здоровья, в частности смазывает суставы, способствует процессу выведения токсинов из организма и позволяет органам работать должным образом.

Пить больше воды - это всегда хорошая цель, но ее бывает трудно достичь.

Читайте страницу книги каждый вечер перед сном

Чтобы почувствовать успокаивающие преимущества чтения, необязательно прочитать целую книгу или даже полный раздел. Может быть достаточно лишь одной страницы.

Стоит поставить себе цель прочитать одну страницу книги, или даже журнала или письма перед сном.

Решая, какие привычки лучше всего подходят для вас, вы должны быть честными с самим собой. Спросите себя, на что вы способны и каких привычек вы можете фактически придерживаться.