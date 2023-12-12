7 міфів про холод, у які вже давно пора перестати вірити українцям

Не можна мити голову та приймати душ перед виходом на вулицю, бо захворієте

"Фактична температура повітря насправді не робить нас настільки вразливими, щоб ми захворіли. Взимку ми частіше перебуваємо у приміщенні і тому там з більшою ймовірністю ми заразимося вірусними захворюваннями від інших людей, які нас оточують", - пояснює сімейний лікар Джеффрі Ліндер.

Купання взимку підвищує ймовірність застудитися

"Це теж міф. Насправді можна стверджувати, що будь-яка здорова, безпечна фізична активність зменшує ймовірність того, що ми захворіємо, оскільки вона справді стимулює нашу імунну систему. Наші тіла створені для руху, і чим більше ми рухаємося, тим ми здоровіші. Якщо ми перебуваємо в тісних приміщеннях, наприклад, у роздягальні чи з іншими людьми, тоді є ризик захворіти", - каже лікар.

Купання збільшує ризик вушної інфекції

"Плавання загалом або будь-який інший вплив води є відомим фактором ризику інфекцій зовнішнього вуха, але цей ризик не підвищується взимку. Неважливо, купаєтеся ви в взимку чи влітку. Холод і плавання не підвищують ризик бактеріальної інфекції середнього вуха", - говорить лікар невідкладної допомоги Террі Чіганос.

Вживання алкоголю зігріває вас

"Алкоголь притуплює деякі наші відчуття і це може бути досить небезпечним взимку. Якщо ми випиваємо занадто багато, це притуплює наше сприйняття холоду та болю, відповідно, ми можемо отримати переохолодження", - застерігає Ліндер.

Сонцезахисний крем не потрібний взимку

За словами Чіганоса, сонцезахисний крем завжди є обов’язковим, незалежно від пори року. А взимку вплив ультрафіолетового випромінювання може ще й посилюватися через відбиття від снігу та льоду.

Лижники та туристи повинні вживати додаткових заходів обережності, бо висота і сухе гірське повітря можуть підвищити рівень УФ-променів. Також тіло має тенденцію виробляти менше мелатоніну взимку, який захищає від ультрафіолету.

Сніг врятує від спраги

"Це вірно лише в кількох ситуаціях. Краще уникати споживання снігу, якщо це можливо. Ризик споживання снігу полягає в тому, що він дуже швидко знизить температуру вашого тіла. Якщо хтось загубився і поряд нема жодного джерела води, у цій ситуації їхнім найбільшим ворогом буде холод. Поїдаючи сніг, вони втрачатимуть дорогоцінний ресурс тепла", - каже Ліндер.

Займатися спортом у холодну погоду небезпечно

"Єдине, що особливо небезпечно у тренуваннях у холодну погоду, - це крижані поверхні. Падіння надзвичайно небезпечні. Якщо люди збираються ходити чи бігати взимку, найкраще мати на кросівках якесь покриття, яке зменшує ковзання", - радить сімейний лікар.