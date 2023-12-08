Лікар спростував популярну зимову "лякалку". Що насправді буде, якщо бігати без шапки

Із самого дитинства кожен із нас чув фразу про те, що якщо ходити восени та взимку без шапки, то надує вухо і ми захворіємо. Але чи дійсно це так?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Rhinoclinica в Instagram .

Що треба знати про отит

"Чи може надути вухо, якщо ходити без шапки взимку? Відповідь - ні, бо випадки отиту не пов'язані із переохолодження", - пояснюють лікарі.

Медики зазначають, що найчастіше причиною отитів стають ГРВІ, гострі чи хронічні назофарингіти, а також приєднання бактеріальної інфекції на фоні вірусного захворювання.

"Секреторні отити - характеризуються симптомами зниження слуху у дітей, найчастіше проходять без температури та гострої симптоматики, виникають у більшості випадків на фоні захворювань носа. Такі отити лікуються у комплексі із патологією носа", - кажуть ЛОРи.

За статистикою, 50% дітей до 6 років хоча б раз у житті стикалися із гострим епізодом середнього отиту.

"Найчастіше зустрічаються вірусні та бактеріальні середні отити. Більшість випадків гострого середнього отиту проходять спонтанно, проте тактика лікування залежить від віку дитини", - пояснюють медики.

Як правильно лікувати

Лікарі радять приймати системні нестероїдні протизапальні препарати. Дозування для дітей варто вираховувати залежно від ваги, а не від віку.

Також потрібно під час хвороби часто пити і провітрювати приміщення. Дітям, віком до 2 років, треба давати антибіотики. Старшим дітям - або антибіотики, або вести тактику спостереження 48-72 год, все залежить від вираженості симптоматики.

Що не можна робити при хворобі

Не варто давати антигістамінні препарати, судинозвужувальні краплі та кортикостероїди. Вони не впливають на результат одужання, тому лікарі їх не рекомендують вживати.

Не потрібно застосовувати вушні краплі з лідокаїном чи спиртом без огляду лікаря, бо це може призвести до ускладнень.

Також не варто використовувати краплі з антибіотиками та спиртові тампони, а ще гріти вуха та використовувати теплові компреси.