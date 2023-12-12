7 мифов о холоде, в которые уже давно пора перестать верить украинцам

Нельзя мыть голову и принимать душ перед выходом на улицу, потому что заболеете

"Фактическая температура воздуха не делает нас настолько уязвимыми, чтобы мы заболели. Зимой мы чаще находимся в помещении и поэтому там мы с большей вероятностью заразимся вирусными заболеваниями от других людей, которые нас окружают", - объясняет семейный врач Джеффри Линдер.

Купание зимой повышает вероятность простудиться

"Это тоже миф. На самом деле можно утверждать, что любая здоровая, безопасная физическая активность действительно уменьшает вероятность того, что мы заболеем, поскольку она стимулирует нашу иммунную систему. Наши тела созданы для движения, и чем больше мы двигаемся, тем мы здоровее. Если мы находимся в тесных помещениях, например, в раздевалке или с другими людьми, тогда есть риск заболеть", - говорит врач.

Купание увеличивает риск ушной инфекции

"Плавание в целом или любое другое воздействие воды является известным фактором риска инфекций наружного уха, но этот риск не повышается зимой. Неважно, купаетесь вы зимой или летом. Холод и плавание не повышают риск бактериальной инфекции среднего уха", - говорит врач неотложной помощи Терри Чиганос.

Употребление алкоголя согревает вас

"Алкоголь притупляет некоторые наши ощущения и это может быть достаточно опасным зимой. Если мы выпиваем слишком много, это притупляет наше восприятие холода и боли, соответственно мы можем получить переохлаждение", - предостерегает Линдер.

Солнцезащитный крем не нужен зимой

По словам Чиганоса, солнцезащитный крем всегда обязателен, независимо от времени года. А зимой влияние ультрафиолетового излучения может еще и усиливаться из-за отражения от снега и льда.

Лыжники и туристы должны принимать дополнительные меры предосторожности, потому что высота и сухой горный воздух могут повысить уровень УФ-лучей. Также тело имеет тенденцию производить меньше мелатонина зимой, который защищает от ультрафиолета.

Снег спасет от жажды

"Это верно только в нескольких ситуациях. Лучше избегать потребления снега, если это возможно. Риск потребления снега заключается в том, что он очень быстро снизит температуру вашего тела. Если кто-то потерялся и рядом нет ни одного источника воды, в этой ситуации их величайшим врагом будет холод. Поедая снег, они будут терять драгоценный ресурс тепла", - говорит Линдер.

Заниматься спортом в холодную погоду небезопасно

"Единственное, что особенно опасно в тренировках в холодную погоду, - это ледяные поверхности. Падения чрезвычайно опасны. Если люди собираются ходить или бегать зимой, лучше иметь на кроссовках какое-нибудь покрытие, которое уменьшает скольжение", - советует семейный врач.