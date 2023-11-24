5 методів "лікування" болю у горлі, які насправді шкодять здоров'ю дитини

Біль у горлі є дуже поширеною проблемою у дітей, саме тому батькам треба знати, як правильно його лікувати та чого категорично не можна робити, аби ще більше не нашкодити здоров'ю.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Lamalu clinic в Instagram.
Біль у горлі може виникати з різних причин. Найпоширенішими є:
Неправильне лікування може тільки погіршити ситуацію. Є ряд процедур та препаратів, які не можна застосовувати при лікуванні горла.
До заборон належить:
Медики пояснюють, що ефективними є препарати Ібупрофену та
Парацетамолу. Також полегшити больові відчуття і зняти запалення може морозиво. Льодяники також застосовують з метою зволоження слизової оболонки горла. Не обовʼязково аптечні.
Дітям старше 4 років можна застосовувати препарати на основі бензидаміну гідрохлориду. За наявності високої температури тіла варто звернутись на огляд до лікаря. Лікар за потреби зробить стрептотест, для виключення, або підтвердження бактеріального процесу і призначить лікування. Курс лікування бактеріального тонзиліту складає не менше 10 днів.
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