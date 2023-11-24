5 методів "лікування" болю у горлі, які насправді шкодять здоров'ю дитини

Що не можна використовувати при болю в горлі

Біль у горлі може виникати з різних причин. Найпоширенішими є:

віруси

бактерії

грибкові інфекції

захворювання ШКТ (гастроезофагальний рефлюкс)

онкозахворювання

сторонні тіла

аутоімунні захворювання (аутомунний тиреоїдит)

Неправильне лікування може тільки погіршити ситуацію. Є ряд процедур та препаратів, які не можна застосовувати при лікуванні горла.

До заборон належить:

дітям до 4 років заборонені спреї . Це може спровокувати стеноз

. Це може спровокувати стеноз не можна використовувати препарати лідокаїну . Ці препарати тільки знеболюють, але не знімають запалення та можуть спровокувати проблеми з кровоносною системою. Також є ризик виникнення алергічної реакції

. Ці препарати тільки знеболюють, але не знімають запалення та можуть спровокувати проблеми з кровоносною системою. Також є ризик виникнення алергічної реакції не дозволяється використовувати будь-які препарати на основі спирту. Можна травмувати слизову оболонку ротоглотки

Можна травмувати слизову оболонку ротоглотки опік - не найкращий метод зняття болю в горлі

- не найкращий метод зняття болю в горлі не бажано полоскати горло травами, тому що, більшість з них, висушують слизову оболонку (при запаленні слизова і так дуже страждає та стає сухою). Трави не мають доказової бази. Вони можуть викликати алергічну реакцію (сюди ж відноситься всім відомий Хлорофіліпт)

Як правильно лікувати горло

Медики пояснюють, що ефективними є препарати Ібупрофену та

Парацетамолу. Також полегшити больові відчуття і зняти запалення може морозиво. Льодяники також застосовують з метою зволоження слизової оболонки горла. Не обовʼязково аптечні.

Дітям старше 4 років можна застосовувати препарати на основі бензидаміну гідрохлориду. За наявності високої температури тіла варто звернутись на огляд до лікаря. Лікар за потреби зробить стрептотест, для виключення, або підтвердження бактеріального процесу і призначить лікування. Курс лікування бактеріального тонзиліту складає не менше 10 днів.