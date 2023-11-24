5 методов "лечения" боли в горле, которые на самом деле вредят здоровью ребенка

Что нельзя использовать при боли в горле

Боль в горле может возникать по разным причинам. Наиболее распространенными являются:

вирусы

бактерии

грибковые инфекции

заболевания ЖКТ (гастроэзофагальный рефлюкс)

онкозаболевание

посторонние тела

аутоиммунные заболевания (аутомунный тиреоидит)

Неправильное лечение может только усугубить ситуацию. Есть ряд процедур и препаратов, которые нельзя использовать при лечении горла.

К запретам относятся:

детям до 4 лет запрещены спреи . Это может спровоцировать стеноз

. Это может спровоцировать стеноз нельзя использовать препараты лидокаина . Эти препараты только обезболивают, но не снимают воспаления и могут спровоцировать проблемы с кровеносной системой. Также есть риск возникновения аллергической реакции

. Эти препараты только обезболивают, но не снимают воспаления и могут спровоцировать проблемы с кровеносной системой. Также есть риск возникновения аллергической реакции не разрешается использовать какие-либо препараты на основе спирта. Можно травмировать слизистую ротоглотки

Можно травмировать слизистую ротоглотки ожог - не лучший метод снятия боли в горле

- не лучший метод снятия боли в горле не желательно полоскать горло травами, потому что большинство из них высушивают слизистую оболочку (при воспалении слизистая и так очень страдает и становится сухой). Травы не имеют доказательной базы. Они могут вызывать аллергическую реакцию (сюда же относится всем известный Хлорофилипт)

Как правильно лечить горло

Медики объясняют, что эффективны препараты Ибупрофена и Парацетамола.

Также облегчить болевые ощущения и снять воспаление может мороженое. Леденцы также применяют с целью увлажнения слизистой горла. Не обязательно аптечны.

Детям старше 4 лет можно применять препараты на основе гидрохлорида бензидамина. При наличии высокой температуры тела следует обратиться к врачу. Врач при необходимости сделает стрептотест, для исключения или подтверждения бактериального процесса и назначит лечение. Курс лечения бактериального тонзиллита составляет не менее 10 дней.