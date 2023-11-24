5 методов "лечения" боли в горле, которые на самом деле вредят здоровью ребенка

Боль в горле является очень распространенной проблемой у детей, поэтому родителям нужно знать, как правильно его лечить и чего категорически нельзя делать, чтобы еще больше не навредить здоровью.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Lamalu clinic в Instagram.
Боль в горле может возникать по разным причинам. Наиболее распространенными являются:
Неправильное лечение может только усугубить ситуацию. Есть ряд процедур и препаратов, которые нельзя использовать при лечении горла.
К запретам относятся:
Медики объясняют, что эффективны препараты Ибупрофена и Парацетамола.
Также облегчить болевые ощущения и снять воспаление может мороженое. Леденцы также применяют с целью увлажнения слизистой горла. Не обязательно аптечны.
Детям старше 4 лет можно применять препараты на основе гидрохлорида бензидамина. При наличии высокой температуры тела следует обратиться к врачу. Врач при необходимости сделает стрептотест, для исключения или подтверждения бактериального процесса и назначит лечение. Курс лечения бактериального тонзиллита составляет не менее 10 дней.
Раньше мы писали о том, какие методы не помогают при варикозе.
Читайте также о том, какие продукты категорически нельзя есть при аритмии.