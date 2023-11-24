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5 методов "лечения" боли в горле, которые на самом деле вредят здоровью ребенка

Пятница 24 ноября 2023 16:09
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5 методов "лечения" боли в горле, которые на самом деле вредят здоровью ребенка Что нельзя принимать при боли в горле (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Боль в горле является очень распространенной проблемой у детей, поэтому родителям нужно знать, как правильно его лечить и чего категорически нельзя делать, чтобы еще больше не навредить здоровью.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Lamalu clinic в Instagram.

Что нельзя использовать при боли в горле

Боль в горле может возникать по разным причинам. Наиболее распространенными являются:

  • вирусы
  • бактерии
  • грибковые инфекции
  • заболевания ЖКТ (гастроэзофагальный рефлюкс)
  • онкозаболевание
  • посторонние тела
  • аутоиммунные заболевания (аутомунный тиреоидит)

Неправильное лечение может только усугубить ситуацию. Есть ряд процедур и препаратов, которые нельзя использовать при лечении горла.

К запретам относятся:

  • детям до 4 лет запрещены спреи. Это может спровоцировать стеноз
  • нельзя использовать препараты лидокаина. Эти препараты только обезболивают, но не снимают воспаления и могут спровоцировать проблемы с кровеносной системой. Также есть риск возникновения аллергической реакции
  • не разрешается использовать какие-либо препараты на основе спирта. Можно травмировать слизистую ротоглотки
  • ожог - не лучший метод снятия боли в горле
  • не желательно полоскать горло травами, потому что большинство из них высушивают слизистую оболочку (при воспалении слизистая и так очень страдает и становится сухой). Травы не имеют доказательной базы. Они могут вызывать аллергическую реакцию (сюда же относится всем известный Хлорофилипт)

Как правильно лечить горло

Медики объясняют, что эффективны препараты Ибупрофена и Парацетамола.
Также облегчить болевые ощущения и снять воспаление может мороженое. Леденцы также применяют с целью увлажнения слизистой горла. Не обязательно аптечны.

Детям старше 4 лет можно применять препараты на основе гидрохлорида бензидамина. При наличии высокой температуры тела следует обратиться к врачу. Врач при необходимости сделает стрептотест, для исключения или подтверждения бактериального процесса и назначит лечение. Курс лечения бактериального тонзиллита составляет не менее 10 дней.

Раньше мы писали о том, какие методы не помогают при варикозе.

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