5 методов "лечения" боли в горле, которые на самом деле вредят здоровью ребенка
Боль в горле является очень распространенной проблемой у детей, поэтому родителям нужно знать, как правильно его лечить и чего категорически нельзя делать, чтобы еще больше не навредить здоровью.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Lamalu clinic в Instagram.
Что нельзя использовать при боли в горле
Боль в горле может возникать по разным причинам. Наиболее распространенными являются:
- вирусы
- бактерии
- грибковые инфекции
- заболевания ЖКТ (гастроэзофагальный рефлюкс)
- онкозаболевание
- посторонние тела
- аутоиммунные заболевания (аутомунный тиреоидит)
Неправильное лечение может только усугубить ситуацию. Есть ряд процедур и препаратов, которые нельзя использовать при лечении горла.
К запретам относятся:
- детям до 4 лет запрещены спреи. Это может спровоцировать стеноз
- нельзя использовать препараты лидокаина. Эти препараты только обезболивают, но не снимают воспаления и могут спровоцировать проблемы с кровеносной системой. Также есть риск возникновения аллергической реакции
- не разрешается использовать какие-либо препараты на основе спирта. Можно травмировать слизистую ротоглотки
- ожог - не лучший метод снятия боли в горле
- не желательно полоскать горло травами, потому что большинство из них высушивают слизистую оболочку (при воспалении слизистая и так очень страдает и становится сухой). Травы не имеют доказательной базы. Они могут вызывать аллергическую реакцию (сюда же относится всем известный Хлорофилипт)
Как правильно лечить горло
Медики объясняют, что эффективны препараты Ибупрофена и Парацетамола.
Также облегчить болевые ощущения и снять воспаление может мороженое. Леденцы также применяют с целью увлажнения слизистой горла. Не обязательно аптечны.
Детям старше 4 лет можно применять препараты на основе гидрохлорида бензидамина. При наличии высокой температуры тела следует обратиться к врачу. Врач при необходимости сделает стрептотест, для исключения или подтверждения бактериального процесса и назначит лечение. Курс лечения бактериального тонзиллита составляет не менее 10 дней.
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