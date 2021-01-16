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От Крымского моста не останется и следа: ученый назвал причину

Крым, Суббота 16 января 2021 20:12
От Крымского моста не останется и следа: ученый назвал причину
Крымский мост (фото: Rosavtodor.ru)
Автор: Анна Киселева

Мост через Керченский пролив, возведенный оккупантами, может быть разрушен в следствие подземных толчков. Дело в том, что под Крымским мостом проходит граница раздела двух тектонических плит. Какую угрозу могут представлять землетрясения в этом регионе, объяснил ученый, замдиректора Института геофизики имени Субботина НАН Украины Александр Кендзера.

Как передает "Крым.Реалии", ученый уточняет, что расположение границы двух тектонических плит находится прямо под Керченским мостом, что существенно увеличивает шансы его разрушения вследствие смещения плит. И на фоне подземных толчков мост, который возвели российские оккупанты через Керченский пролив, может разрушиться.

"Сейсмические исследования позволяют прогнозировать ситуацию в случае землетрясений в местах жилых домов и других объектов, включая мост, который соединяет Крым и Россию. Прямо под ним проходит граница раздела двух тектонических плит. Очевидно, что эти плиты могут смещаться или поворачиваться относительно друг друга. При этом возникают достаточно сильные землетрясения. Подземные толчки, которые были в Анапе, как раз показывают активные структуры, на которых тоже могут возникать довольно сильные землетрясения", – подчеркнул Александр Кендзера в общении с журналистами.

Стоит отметить, что в ночь с 11 на 12 января в Ялте произошли подземные толчки магнитудой до трех баллов. Информация об этом размещена на сайте Крымского федерального университета им. Вернадского.

До этого в декабре 2020 года произошло землетрясение, потребовавшее ремонт чугунных водоводов в Керчи.

Напомним, сегодня российский суд объявил приговор "белогорской группе Хизб ут-Тахрир". Трех крымских татар незаконно приговорили к 13, 16 и 18 годам лишения свободы.

Как писало РБК-Украина, на решение российского суда уже отреагировали в МИД Украины. Ведомство попросило международное сообщество усилить давление на Россию.

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Новости Украины Жизнь ученыеКрымский мост

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