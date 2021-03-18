YouTube заблокировал телеканал российских оккупантов в Крыму
Накануне седьмой годовщины оккупации Крыма видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Вести Крым". В частности, заблокирована возможность проведения прямых эфиров и публикации новых видео.
Об этом говорится в сообщении на сайте телерадиокомпании "Вести Крым".
Сообщается, что YouTube заблокировал телеканал сроком на одну неделю, при этом предупреждение будет действовать до 15 июня 2021 года. Причиной стала публикация на сайте "Вести Крым" от 21 апреля 2019 года под заголовком "Вот кто в почете на Украине: Видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР".
К этой публикации прикреплена видеохроника времен Второй мировой войны, на которой нацисты в поисках еврейского населения сжигают села и бросают гранаты.
Напомним, ранее YouTube ограничил доступ к пропагандистскому фильму "Крым. Путь на Родину". Также на нем есть пометка как оскорбительный для некоторых аудиторий". Кроме того, Instagram частично заблокировал аккаунт крымского телеканала.
Несколько лет назад в одном из вузов Днепра произошел скандал, когда курсантам демонстрировали фильм "Крым. Путь домой".