7 легендарних українських шоу, які всі дивилися: згадуємо з теплом, сміхом і ностальгією

"Шоу довгоносиків"

Проект виходив з 1996 по 1999 рік. Головні ролі грали Віктор Андрієнко, Тамара Яценко, Василь Бендас та інші. Абсурдні скетчі, пародії та неймовірна акторська "хімія" зробили це шоу легендарним. І багато хто зараз згадає, яким то було проривом для ТБ того часу.

"Караоке на Майдані"

Шоу талантів стало культовим, на ньому зростали покоління. Воно вийшло ще у 1999-му і тривало аж о 2019 року. Ведучим був продюсер Ігор Кондратюк. Щонеділі вся країна спостерігала, як звичайні люди співали на Майдані, а потім ставали зірками.

"Шанс"

Вдале продовження "Караоке", яке виходило з 2003 по 2008 рік. Гумор та неймовірний тандем Кузьми Скрябіна та Наталії Могилевської зробили його дуже популярним. Це був проект для тих, хто мріяв про сцену, саме завдяки йому ми зараз співаємо хіти багатьох артистів.

"Шиканемо"

А цей проект був незвичайним та дуже молодіжним. Він з’явився у 2006 році, але тривав недовго. Шоу також вів Кузьма Скрябін. Драйв, шалені гроші, цікаві квести та випадкові герої, яких зустрічали просто на вулиці - багато хто мріяв "шиканути" з Кузьмою.

"Ревізор"

Нині варто згадати сезони з головною зіркою проекту - Ольгою Фреймут, які виходили до 2014 року. Саме вона стала культовим ревізором, якого боялися всі ресторани та кафе України. З гумором, шармом і правдивими відгуками - відзнаку проекту мріяли отримати заклади, а глядачі обожнювали білу рукавичку ведучої.

"ВусоЛапоХвіст"

Культове шоу про тварин і доброту виходило з 2007 по 2013 рік.. Ведучим був актор Олександр Ярема, а у випусках було зібрано кумедні відео з тваринами. Ба більше, кожен міг перевірити власну інтуїцію, коли наставала рубрика "Він чи вона". Ця програма змушувала реготати і дітей, і дорослих.

"Підйом"

Ранкове шоу, яке тривало з 1999 по 2014 рік. Серед ведучих були Маша Єфросиніна, Юрій Горбунов, Ольга Фреймут, Олександр Педан і Сергій Притула. Цей проект став культовим, адже з ним прокидалися мільйони. Легкий, щирий та дуже "свій" - зараз його згадують з приємною ностальгією.