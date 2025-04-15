12 культових ігор, які колись були просто модами

Багато культових ігор, які ми знаємо і любимо сьогодні, починалися як прості моди для інших проектів. Деякі з цих модів ставали настільки популярними, що їхні автори отримали пропозиції від великих студій для розробки повноцінних проєктів.

Про 12 ігор, які колись були всього лише модами, але з часом здобули світову славу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт XDA Developers , який спеціалізується на розробці програмного забезпечення для мобільних пристроїв.

Counter-Strike

Counter-Strike - один із найкращих модів, що стали повноцінною грою. Він вважається одним із найвпливовіших шутерів в історії, ключовою кіберспортивною дисципліною та продовжує розвиватися з моменту своєї появи 1999 року як модифікація для Half-Life.

Гра виявилася настільки успішною, що вже через рік Valve найняла її розробників. Відтоді вийшло кілька версій, але класична формула залишається незмінною.

Counter-Strike (фото: XDA Developers)

Chivalry: Medieval Warfare

Chivalry: Medieval Warfare почав свій шлях як скромний мод для Half-Life 2 і став основоположником жанру багатокористувацьких середньовічних екшенів від першої особи. Його успіх принесла хаотична, але захоплива бойова система.

Пізніше вийшов і сиквел, де ще більше битв на мечах - особливо захопливих після того, як освоїш блокування ударів.

Chivalry: Medieval Warfare (фото: XDA Developers)

Dear Esther

Dear Esther спочатку вийшла 2008 року як мод на рушії Source і стала однією з перших ігор у жанрі "симулятора ходьби". Замість звичного геймплея гравець занурюється в атмосферну прогулянку островом, де історія розкривається через фрагменти оповіді та графіті. Пізніше мод перетворився на повноцінну гру і став яскравим прикладом того, як відеоігри можуть бути мистецтвом.

Dear Esther (фото: XDA Developers)

The Forgotten City

The Forgotten City починалася як мод для Skyrim, але швидко перевершила рамки рольової гри. За видатний сюжет мод отримав національну нагороду і був завантажений понад 3 мільйони разів. Пізніше він перетворився на самостійну гру - інтригуючу і глибоку, засновану на "Золотому правилі": якщо хтось із 24 мешканців міста вчинить гріх, постраждають усі.

Однак гравець може повертатися на початок дня, зберігши все зібране, що додає елемент "рогалика" і робить гру неймовірно захопливою.

The Forgotten City (фото: XDA Developers)

Heroes of the Storm

Heroes of the Storm - це MOBA від Blizzard, яка почалася як мод для StarCraft II і через п'ять років перетворилася на самостійну гру. Її головна особливість - герої з різних всесвітів Blizzard в одній грі, що саме по собі робить її унікальною, не кажучи вже про захопливий геймплей.

Heroes of the Storm (фото: XDA Developers)

Killing Floor

Killing Floor почалася як мод для Unreal Tournament 2004 з однією метою - знищувати якомога більше зомбі-подібних істот. Гра швидко набула популярності завдяки динамічному екшену, босам і хвилям ворогів.

Killing Floor (фото: XDA Developers)

PUBG: Battlegrounds

Жанр "королівська битва" з'явився завдяки моду від ентузіаста під ніком PlayerUnknown, який на основі ARMA 2 створив DayZ: Battle Royale. Пізніше він брав участь у розробці H1Z1: King of the Kill, а потім його найняв Krafton для створення PUBG, започаткувавши культову формулу "100 гравців - один вцілілий".

PUBG: Battlegrounds (фото: XDA Developers)

The Stanley Parable

The Stanley Parable - це одна з найкращих сюжетних ігор, де все будується навколо вибору гравця. Спочатку вона була модом для Half-Life 2, а потім перетворилася на повноцінну гру з унікальною розповіддю і безліччю кінцівок. Ваші дії - або їхня відсутність - визначають розвиток історії.

The Stanley Parable (фото: XDA Developers)

Team Fortress

Team Fortress починалася як мод для Quake і стала першою грою, де гравці обирали класи з унікальними вміннями - це виділяло її на тлі звичайних шутерів. Популярність мода була настільки великою, що Valve найняла його творців для розробки Team Fortress Classic на рушію Half-Life, а пізніше випустила легендарну Team Fortress 2, яка досі залишається популярною в Steam.

Team Fortress (фото: XDA Developers)

Dota 2

DotA (Defense of the Ancients) - культова гра, що народилася як мод до Warcraft III, яка заклала основу жанру MOBA і залишила величезний слід у кіберспорті. Гра змінила формат RTS, давши змогу керувати одним героєм, прокачуватися в боях із мобами та руйнувати ворожу базу.

Пізніше вийшла DotA Allstars, отримала власні турніри від Blizzard, а її творці розійшлися: один створив League of Legends у Riot Games, інший - Dota 2 у Valve.

Dota 2 (фото: XDA Developers)

DayZ

DayZ почався як мод для ARMA 2, який додав у гру зомбі-апокаліпсис і змусив гравців створювати тимчасові альянси для виживання. Незважаючи на те, що між модом і повною версією гри змін було не так багато, це не завадило зробити DayZ відмінною грою, вартою уваги любителів survival-жанру.

DayZ (фото: XDA Developers)

Insurgency

Insurgency почався як мод для рушія Source від Valve і вирізнявся своєю жорсткою реальністю та військовою симуляцією. На відміну від більш відомих модів, гра не використовує віртуальний приціл або складний інтерфейс, що робить її набагато більш хаотичною. Мод став повноцінною грою, а потім був продовжений сиквелом Insurgency: Sandstorm.

Insurgency (фото: XDA Developers)