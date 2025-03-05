7 легенд про KFC та полковника Сандерса, які вас вразять або розсмішать

KFC не використовує справжнє курча

У 1991 році компанія змінила свою назву на KFC, скоротивши її та усунувши слово "fried" (смажене), яке мало негативний імідж, а також слово "chicken" (курка), оскільки планували розширити меню.

Це викликало чутки про те, що компанія більше не використовує справжнє курча, а замість нього - мутантів з кількома лапами або головами.

Насправді KFC завжди використовував 100% натуральне куряче м'ясо, що було підтверджено навіть судовими позовами. Бренд змінював назву, щоб зосередитися на різноманітті продуктів, а не тільки на курці, але не змінював саму суть меню.

Полковник Сандерс був справжнім полковником армії

Гарланд Сандерс дійсно служив у армії США, але не здобув звання полковника. Звання полковника він отримав лише у 1936 році від губернатора Кентуккі як почесне звання, яке надавали видатним громадянам Півдня.

Саме це звання стало основою його рекламної стратегії для бренду KFC. Він використав це титул, щоб створити впізнаваний імідж і стати символом компанії, що допомогло йому у маркетингових кампаніях.

Гарланд Сандерс в образі полковника (фото: Вікіпедія)

Полковник Сандерс вкрав секретний рецепт курки

Є міф, що Сандерс вкрав рецепт своїх "11 спецій" у чорношкірої жінки. Однак жодних доказів цьому немає.

Рецепт Сандерса став успішним завдяки його інноваційним методам приготування, зокрема використанню тиску для швидкого смаження, що допомогло йому розвивати ресторанний бізнес. Цей секретний рецепт став основою успіху KFC і до сьогодні залишається великою таємницею, яку намагаються відтворити інші кулінари.

Гарланд Сандерс був доброю душею

У приватному житті Сандерс міг бути спокійною людиною, але в бізнесі він не був миролюбним. Його кар'єра була досить бурхливою: від роботи на залізниці до відкриття власних ресторанів.

Він продав свою компанію за 2 мільйони доларів у 1964 році, але продовжував відстоювати свої погляди щодо якості їжі. Сандерс став символом боротьби за кращу якість продукції, навіть коли його бізнес зазнав труднощів через зміни власників.

Полковник Сандерс прокляв японську бейсбольну команду

Існує історія про те, як фанати японської команди Hanshin Tigers кинули статую Сандерса в річку після того, як команда виграла чемпіонат у 1985 році. Це стало початком "прокляття полковника".

Однак цей випадок не мав жодного відношення до спадщини команди, а міф про прокляття з'явився лише через два роки. Ця історія стала популярною серед шанувальників, які використовували її як пояснення для подальших невдач команди.

Ресторани KFC є у кожному куточку світу (фото: Вікіпедія)

Клієнту KFC подали смаженого щура

Міф про те, що в KFC подали смаженого щура, поширювався багато років. Хоча були випадки, коли клієнти подавали в суд через підозрілі об'єкти в їжі, жодного підтвердження цьому міфу немає.

Один випадок 2015 року, коли чоловік виклав фото смаженого щура, був спростований тестом ДНК, який показав, що це був звичайний курячий шматок. Подібні інциденти лише підсилюють урбаністичні легенди, але компанія має суворі стандарти контролю якості.

Секретний рецепт більше не є секретом

Існує кілька версій рецепту курки KFC, і хоча деякі з них виглядають переконливо, компанія стверджує, що жоден із них не є правильним.

Однак є спроби відтворити рецепт, і деякі шанувальники навіть опублікували власні варіанти, що, однак, не наближаються до оригіналу. Таємниця рецепту і досі залишається однією з найбільших особливостей бренду, що викликає інтерес у людей по всьому світу. KFC продовжує стверджувати, що оригінальний рецепт знаходиться під захистом, і ніхто не зміг його правильно відтворити.

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