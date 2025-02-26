Чому в "хрущовках" двері відкривалися всередину? Три "дуже радянських" причини

У радянську епоху одною з будівельних норм було обов’язкове відкривання вхідних дверей у квартири всередину. Здавалося б, дрібниця, але за цим стоять логічні й навіть драматичні причини.

Зручність для міліції

Існує популярна теорія, що двері в радянських квартирах відкривалися всередину, щоб міліція могла легше вибити їх під час обшуків.

На перший погляд, ця версія здається логічною - адже двері, що відкриваються всередину, дійсно простіше зламати. Проте, як показує практика, навіть найміцніші двері не завжди стають серйозною перешкодою для рішучих силовиків.

Крім того, ця версія виглядає більше як міська легенда, ніж офіційна причина будівельних норм. Насправді головна мотивація була не в зручності для міліції, а в елементарній безпеці мешканців. Але міф живе і досі, додаючи трохи інтриги історії радянських квартир.

Пожежна евакуація

Основною причиною такого планування була саме пожежна безпека. Уявіть собі ситуацію паніки під час пожежі: дим, галас, люди поспішають залишити будівлю. Якщо всі двері відкриватимуться назовні, вони можуть заблокувати один одного, створюючи "пляшкове горлечко" на вузьких сходових клітках.

В умовах радянських багатоповерхівок це могло стати справжньою катастрофою. Двері, що відкриваються всередину, дозволяли людям швидше евакуюватися, не створюючи додаткових перешкод на шляху до виходу. Крім того, пожежникам легше було вибити такі двері у разі необхідності рятування мешканців.

Двері, які відкриваються всередину, мають певні особливості (зображення: кадр фільму "Операція И")

Вузькі сходові клітки

Ще одним важливим фактором була банальна економія простору. Радянські будинки, зокрема знамениті "хрущовки", будувалися швидко й дешево, тому кожен квадратний метр мав значення. Сходові клітки були вузькими, а двері, що відкривалися назовні, просто не залишали б простору для безпечного пересування.

Уявіть ситуацію, коли двоє сусідів одночасно виходять з квартир - їхні двері можуть просто зіткнутися, створивши плутанину та затримки. Відкриття дверей всередину дозволяло уникнути таких незручностей, роблячи рух по сходовій клітці хоч і тісним, але безпечнішим.

Чому двері відкриваються всередину в котеджах?

І хоча багатоповерхівки поступово відмовляються від цієї практики, у приватних будинках правило дверей, що відкриваються всередину, досі актуальне. Зокрема, це стосується котеджів у регіонах із сильними снігопадами. Уявіть ранок після нічної хуртовини - двері, що відкриваються назовні, можуть просто заблокуватися шаром снігу, і господарям доведеться пробиратися на вулицю через вікно.

Відкривання дверей всередину дозволяє уникнути такої ситуації та забезпечує безпечний вихід навіть у негоду. Це просте, але дуже практичне рішення, яке доводить свою ефективність роками.

Радянські будівельні норми мали свої логічні підґрунтя, навіть якщо вони здаються дивними сьогодні. Від забезпечення пожежної безпеки до практичних рішень для приватних будинків - правило дверей, що відкриваються всередину, було виправданим.

Хоча міфи про міліцію додають трохи драматизму, справжні причини значно прозаїчніші - безпека, економія простору та практичність. І хоча сьогодні це правило не є обов'язковим, його все ще застосовують у деяких ситуаціях, доводячи свою актуальність навіть через десятиліття.