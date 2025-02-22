Чому в СРСР насправді білили дерева та бордюри? Естетика тут ні до чого

Побілка дерев та бордюрів стала за багато років звиклою частиною міського пейзажу. Але звідки виникла ця традиція та якою була її первісна причина?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, звідки виникла традиція білити бордюри та дерева, та чому естетика тут ні до чого.

Військове коріння традиції

Побілка дерев і бордюрів у СРСР почалася не через естетичні міркування, а з суворої військової необхідності. Під час Другої світової війни радянські війська змушені були пересуватися вночі, щоб уникнути ворожих авіаударів.

Але як рухатися без світла, не збиваючись із дороги? Білий колір стовбурів і бордюрів став чудовим орієнтиром для водіїв, які могли рухатися без фар, залишаючись непоміченими для німецьких льотчиків. Простий, але ефективний спосіб!

Після війни традиція не зникла, хоча її первісна мета вже не була актуальною. Вона перетворилася на звичку, яку десятиліттями підтримували комунальні служби.

Чистота, порядок і радянська естетика

З часом побілка стала частиною міського порядка та символом весняних суботників. Радянським керівникам подобалася ідея, що вибілені бордюри й дерева створюють ілюзію чистоти й доглянутості. Від міст до сіл - всюди весною люди виходили на прибирання, оновлюючи білу фарбу.

Для багатьох це стало традиційним ритуалом, без якого місто здавалося занедбаним. Проте ніхто особливо не замислювався, чи дійсно ця практика корисна. Головне було не ефективність, а відчуття порядку, яке створювала ця білизна.

Чи справді побілка захищає дерева?

Одним із аргументів на користь побілки було переконання, що вона оберігає дерева від шкідників і сонячних опіків. Дехто вважав, що біла кора менше нагрівається, а вапно відлякує комах.

Проте сучасні дослідження показують, що все не так однозначно. Вапно може закупорювати пори кори, порушуючи газообмін і шкодячи деревам. Крім того, у природі дерева прекрасно обходяться без побілки й не страждають від сонця. Виходить, що в містах ця традиція більше шкодить, ніж допомагає.

Білити дерева варто лише у власному саду (фото: Pixabay.com)

Побілка в сучасних містах - пережиток минулого?

Сьогодні екологи й садівники все частіше ставлять під сумнів доцільність побілки в містах. Чому? Бо сучасні дерева не потребують такого захисту, а вапно лише забруднює навколишнє середовище.

В європейських країнах побілку використовують хіба що для молодих плодових дерев, і то лише у виняткових випадках. Натомість у радянських містах ця традиція прижилася настільки, що її продовжують навіть без розуміння її сенсу. Але, можливо, час уже переглянути старі звички?

Чи варто білити дерева й бордюри зараз?

Сучасний світ змінився, і те, що колись мало сенс, зараз може бути зайвим. У містах побілка дерев і бордюрів - радше справа звички, ніж реальної користі. У садівництві її можна використовувати для захисту молодих дерев від морозів і шкідників, але лише за умови правильного підходу.

Якщо ж хочеться створити відчуття чистоти й порядку, можливо, варто знайти більш сучасні й екологічні способи? Адже білизна бордюрів - це не показник доглянутості, а лише відгомін традицій, які давно втратили свою актуальність.