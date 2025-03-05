7 легенд о KFC и полковнике Сандерсе, которые вас поразят или рассмешат

KFC не использует настоящего цыпленка

В 1991 году компания изменила свое название на KFC, сократив его и устранив слово "fried" (жареное), которое имело негативный имидж, а также слово "chicken" (курица), поскольку планировали расширить меню.

Это вызвало слухи о том, что компания больше не использует настоящего цыпленка, а вместо него - мутантов с несколькими лапами или головами.

На самом деле KFC всегда использовал 100% натуральное куриное мясо, что было подтверждено даже судебными исками. Бренд менял название, чтобы сосредоточиться на многообразии продуктов, а не только на курице, но не менял саму суть меню.

Полковник Сандерс был настоящим полковником армии

Гарланд Сандерс действительно служил в армии США, но не получил звание полковника. Звание полковника он получил только в 1936 году от губернатора Кентукки как почетное звание, которое присваивали выдающимся гражданам Юга.

Именно это звание стало основой его рекламной стратегии для бренда KFC. Он использовал это титул, чтобы создать узнаваемый имидж и стать символом компании, что помогло ему в маркетинговых кампаниях.

Гарланд Сандерс в образе полковника (фото: Википедия)

Полковник Сандерс украл секретный рецепт курицы

Есть миф, что Сандерс украл рецепт своих "11 специй" у чернокожей женщины. Однако никаких доказательств этому нет.

Рецепт Сандерса стал успешным благодаря его инновационным методам приготовления, в частности использованию давления для быстрой жарки, что помогло ему развивать ресторанный бизнес. Этот секретный рецепт стал основой успеха KFC и до сих пор остается большой тайной, которую пытаются воспроизвести другие кулинары.

Гарланд Сандерс был доброй душой

В частной жизни Сандерс мог быть спокойным человеком, но в бизнесе он не был миролюбивым. Его карьера была довольно бурной: от работы на железной дороге до открытия собственных ресторанов.

Он продал свою компанию за 2 миллиона долларов в 1964 году, но продолжал отстаивать свои взгляды относительно качества пищи. Сандерс стал символом борьбы за лучшее качество продукции, даже когда его бизнес испытал трудности из-за смены владельцев.

Полковник Сандерс проклял японскую бейсбольную команду

Существует история о том, как фанаты японской команды Hanshin Tigers бросили статую Сандерса в реку после того, как команда выиграла чемпионат в 1985 году. Это стало началом "проклятия полковника".

Однако этот случай не имел никакого отношения к наследию команды, а миф о проклятии появился только через два года. Эта история стала популярной среди поклонников, которые использовали ее как объяснение для дальнейших неудач команды.

Рестораны KFC есть в каждом уголке мира (фото: Википедия)

Клиенту KFC подали жареную крысу

Миф о том, что в KFC подали жареную крысу, распространялся много лет. Хотя были случаи, когда клиенты подавали в суд из-за подозрительных объектов в еде, никакого подтверждения этому мифу нет.

Один случай 2015 года, когда мужчина выложил фото жареной крысы, был опровергнут тестом ДНК, который показал, что это был обычный куриный кусок. Подобные инциденты только усиливают урбанистические легенды, но компания имеет строгие стандарты контроля качества.

Секретный рецепт больше не является секретом

Существует несколько версий рецепта курицы KFC, и хотя некоторые из них выглядят убедительно, компания утверждает, что ни одна из них не является правильной.

Однако есть попытки воспроизвести рецепт, и некоторые поклонники даже опубликовали собственные варианты, которые, однако, не приближаются к оригиналу. Тайна рецепта до сих пор остается одной из самых больших особенностей бренда, вызывающей интерес у людей по всему миру. KFC продолжает утверждать, что оригинальный рецепт находится под защитой, и никто не смог его правильно воспроизвести.

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