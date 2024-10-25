7 кращих вправ, які допоможуть накачати міцний прес та отримати тіло мрії

Щоб отримати міцний прес та кубики на животі, потрібно регулярно виконувати певні вправи. Вони "підтягнуть" живіт та сформують витончену талію.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
прави, які потрібно виконувати стоячи, необхідні для функціональної сили.
назад на підлогу.
легка зігніть коліна. оверніть тулуб вліво, а потім вправо, стискаючи при цьому лопатки.
Велосипедні кранчі ефективно працюють з областю живота і косими м'язами, сприяючи стабільності преса та спалюванню жиру.
окладіть руки на потилицю.
иконайте такий же рух з протилежного боку.
видко підтягніть ліве коліно до грудей і одночасно підніміть праву руку над головою.
Раніше ми повідомляли, дієта чи фізичні вправи найкраще впливають на схуднення.
Також ми писали про 5 вправ, які чоловіки повинні виконувати щодня.