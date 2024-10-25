UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

7 кращих вправ, які допоможуть накачати міцний прес та отримати тіло мрії

Які вправи допоможуть зміцнити прес (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб отримати міцний прес та кубики на животі, потрібно регулярно виконувати певні вправи. Вони "підтягнуть" живіт та сформують витончену талію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

прави, які потрібно виконувати стоячи, необхідні для функціональної сили.

 назад на підлогу.

легка зігніть коліна. оверніть тулуб вліво, а потім вправо, стискаючи при цьому лопатки.

Скручування тіла

Велосипедні кранчі ефективно працюють з областю живота і косими м'язами, сприяючи стабільності преса та спалюванню жиру.

окладіть руки на потилицю.

иконайте такий же рух з протилежного боку.

Велосипедні кранчи стоячи

видко підтягніть ліве коліно до грудей і одночасно підніміть праву руку над головою.

Читайте РБК-Україна в Google News
фізичні вправиСпортзал