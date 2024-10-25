7 кращих вправ, які допоможуть накачати міцний прес та отримати тіло мрії

прави, які потрібно виконувати стоячи, необхідні для функціональної сили.

назад на підлогу.

легка зігніть коліна. оверніть тулуб вліво, а потім вправо, стискаючи при цьому лопатки.

Скручування тіла

Велосипедні кранчі ефективно працюють з областю живота і косими м'язами, сприяючи стабільності преса та спалюванню жиру.

окладіть руки на потилицю.

иконайте такий же рух з протилежного боку.

Велосипедні кранчи стоячи

видко підтягніть ліве коліно до грудей і одночасно підніміть праву руку над головою.