7 лучших упражнений, которые помогут накачать крепкий пресс и получить тело мечты

Чтобы получить крепкий пресс и кубики на животе нужно регулярно выполнять определенные упражнения. Они "подтянут" живот и сформируют изящную талию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
, которые нужно выполнять стоя, необходимы для функциональной силы.
обратно на пол.
легкого согните колени. поверните туловище влево, а затем вправо, сжимая при этом лопатки.
Велосипедные кранчи эффективно работают с областью живота и косыми мышцами, способствуя стабильности пресса и сжиганию жира.
положите руки на затылок.
выполните такое же движение с противоположной стороны.
быстро подтяните левое колено к груди и одновременно поднимите правую руку над головой.
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