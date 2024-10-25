7 лучших упражнений, которые помогут накачать крепкий пресс и получить тело мечты

, которые нужно выполнять стоя, необходимы для функциональной силы.

обратно на пол.

легкого согните колени. поверните туловище влево, а затем вправо, сжимая при этом лопатки.

Скручивание тела

Велосипедные кранчи эффективно работают с областью живота и косыми мышцами, способствуя стабильности пресса и сжиганию жира.

положите руки на затылок.

выполните такое же движение с противоположной стороны.

Велосипедные кранчи стоя

быстро подтяните левое колено к груди и одновременно поднимите правую руку над головой.