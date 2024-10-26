7 коротких серіалів, які хочеться "проковтнути" за вечір. Цікаві історії та заплутаний сюжет

"Готель "Кокаїн"

Цей серіал розповість по кубинського вигнанця, який починає все з чистого аркуша в іншій країні. Чоловік стає секретним агентом ЦРУ й опиняється в епіцентрі кримінальних подій.

"Ерік"

Сюжет вас вразить. В цьому серіалі розповідається про батька, син якого зник. Ніхто не може знайти дитину, але чоловік не здається. Але при цьому йому треба боротися з іншими проблемами, які його долають.



"Любе дитя"

Важкий та одночасно цікавий сюжет змусить вас затамувати подих. Серіал розповідає про жінку, яку разом з її дітьми тримають в полоні. Маніяк-психопат позбавив їх свободи, але одного разу все зміниться.

"Бодкін"

Детективний серіал розповість про авторів подкасту, які беруться за пошуки зниклих людей. Події дуже загадкові та заплутані. І всі вони відбуваються у маленькому місті.



"Сигнал"

А в цьому серіалі на вас чекає історія про жінку-астровнавта. Вона вирушає в космос і повертається лише за декілька місяців. Після цього жінка стає дуже закритою, що наштовхує її чоловіка на підозри.



"Притулок Гарлана Кобена"

Серіал починається з того, що підліток втрачає батька. Потім він опиняється у новій школі та дуже швидко розуміє, що він потрапив у заплутану детективну історію.

"Хто така Ерін Картер?"

Головна героїня - жінка, яка тікає від минулого. Разом з донькою вона переїжджає в іншу країну й починає все з нуля. Але потім жінка розуміє, що не зможе сховатися від життя, про яке б воліла забути.