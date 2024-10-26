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7 коротких сериалов, которые хочется "проглотить" за вечер. Интересные истории и запутанный сюжет

Сериалы на один-два вечера (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Если вы ищете сериал с интересным сюжетом и устали от комедий и мелодрам - присмотритесь к мини-историям, где будут тайны, загадки и просто небанальные события.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 крутых сериалов, от которых будет очень тяжело оторваться.

"Отель "Кокаин"

Этот сериал расскажет о кубинском изгнаннике, который начинает все с чистого листа в другой стране. Мужчина становится секретным агентом ЦРУ и оказывается в эпицентре уголовных происшествий.

 

"Эрик"

Сюжет вас поразит. В этом сериале рассказывается об отце, сын которого исчез. Никто не может найти ребенка, но мужчина не сдается. Но при этом ему нужно бороться с другими проблемами, которые его одолевают.


"Любимое дитя"

Трудный и одновременно интересный сюжет заставит вас затаить дыхание. Сериал повествует о женщине, которую вместе с ее детьми держат в плену. Маньяк-психопат лишил их свободы, но однажды все изменится.

 

"Бодкин"

Детективный сериал расскажет об авторах подкаста, которые берутся за поиски пропавших людей. События очень загадочные и запутанные. И все они проходят в маленьком городе.


"Сигнал"

А в этом сериале вас ждет история о женщине-астровнавте. Она отправляется в космос и возвращается всего через несколько месяцев. После этого женщина становится очень закрытой, что наталкивает ее мужа на подозрения.


"Приют Харлана Кобена"

Сериал начинается с того, что ребенок теряет отца. Затем он оказывается в новой школе и быстро понимает, что он попал в запутанную детективную историю.

 

"Кто такая Эрин Картер?"

Главная героиня - женщина, которая убегает от прошлого. Вместе с дочерью она переезжает в другую страну и начинает с нуля. Но потом женщина понимает, что не сможет скрыться от жизни, о которой хотела бы забыть.

 

К слову, раньше мы уже называли 5 интересных сериалов от Hulu.

Также появилась подборка сериалов о служебных романах.

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