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5 неймовірних серіалів від Hulu, від яких неможливо відірватися

Понеділок 21 жовтня 2024 19:45
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5 неймовірних серіалів від Hulu, від яких неможливо відірватися Цікаві серіали на осінь (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Сервіс Hulu представив вже чимало цікавих серіалів та продовжує випускати нові. І якщо ви шукаєте, що подивитися ввечері, вам точно буде з чого обрати.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 серіалів, які затягнуть буквально з перших кадрів.

"Ведмідь"

Історія про незрівнянного шеф-кухаря, який вимушено повертається в рідне місто через смерть брата, змусить і сміятися, і замислитися про важливі речі. Головний герой буквально падає з небес на землю та знову вчиться жити серед тих, хто навіть не чув назви вишуканих страв, які той раніше готував.

"Оповідь служниці"

А цей серіал варто подивитися всім, хто вважає себе фаном драм та просто цікавих історій. Ви будете вражені з першої серії, адже сюжет побудовано навколо держави, в якій вигадано дуже жорсткі правила.

"Убивства в одній будівлі"

Серіал з Селеною Гомес досить смішний й небанальний. Ви будете багато реготати, але й при цьому навіть не помітите, як вас затягне сюжет. Кримінальні жарти й кумедні головні герої не дадуть вам засумувати.

"Вибула"

А цей серіал засновано на реальній історії. Студентка, яка прагне врятувати світ від хвороб, отримує шанс здійснити свою мрію. Але виявляється, що в житті бувають не лише перемоги й прориви, адже проблем чимало.

"Дев'ятеро цілковитих незнайомців"

Історія триматиме вас в напрузі аж до самого фіналу. І навіть коли серіал закінчиться й ви побачите титри, неймовірний посмак залишиться з вами надовго. Сюжет дуже заплутаний, головна героїня - дивна й загадкова жінка, яка проводить ретрит і збирає навколо себе дуже різних людей.

До слова, раніше ми вже називали 7 атмосферних фільмів на Хелловін.

Окрім цього, нещодавно з'явилася добірка, в яку увійшли кращі міні-серіали від Apple TV з небанальними сюжетами.

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