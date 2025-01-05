7 ідей манікюру на січень 2025: чим замінити новорічну тематику

Білий

Білий або молочний манікюр у січні 2025 - це не тільки про холодну красу зими, а й про мінімалізм, чистоту й елегантність, що робить його чудовим вибором для початку року. Можна зробити мінімалістичне глянсове або матове покриття.

Білий відтінок на нігтях (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Ніжно-рожевий

Однотонний ніжно-рожевий колір на всіх нігтях - це класика, яка ніколи не вийде з моди. Такий манікюр має стриманий, елегантний вигляд і підходить для будь-яких подій. У поєднанні із зимовими акцентами, такими як сріблясті або білі елементи, він набуває особливої гармонії та ніжності, що ідеально підходить для січня.

Рожевий колір (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Теплий червоний

Класичний, але завжди актуальний манікюр з теплим червоним кольором на всіх нігтях. Це може бути глянсове або матове покриття, залежно від вашого настрою і стилю. Такий манікюр виглядає яскраво, але не надто агресивно, ідеально підходить для зимового сезону.

Теплий відтінок червоного (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Шоколадно-коричневий

Однорідний шоколадно-коричневий колір на всіх нігтях матиме вишуканий і спокійний вигляд. Для створення сучасного ефекту можна вибрати матове покриття, яке додасть витонченості та шику. Такий манікюр підходить для тих, хто віддає перевагу більш стриманому й елегантному стилю.

Коричневий манікюр (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Насичений бордовий

Класичний варіант - повністю однотонний насичений бордовий манікюр. Це буде виглядати шикарно і стильно, особливо якщо використовувати матове покриття, яке додасть манікюру більш сучасний і стриманий вигляд. Такий манікюр прекрасно підходить для офісної обстановки або урочистих випадків.

Бордовий відтінок (фото: instagram.com/raelondonnails)

Французький манікюр

Французький манікюр - це універсальний і завжди актуальний стиль, який легко адаптувати під зимовий сезон і січень 2025. Ніжно-рожевий колір ідеально пасує для зими та створює ефект легкості та свіжості. Для більш яскравого акценту додайте прозорі або білі кінчики з тонким шаром блиску. Цей манікюр має вишуканий вигляд і підійде для будь-якого випадку, чи то повсякденний образ, чи то більш урочиста ситуація.

Ніжний френч на січень 2025 (фото: instagram.com/bambinailss)

Сірий

Класичний світло-сірий відтінок ідеально підходить для повсякденного носіння. Такий манікюр матиме стриманий і стильний вигляд, при цьому гармонійно поєднуватиметься з будь-яким образом. Його можна урізноманітнити стемпінгом або хаотичними мазками.

Модний манікюр на січень (фото: instagram.com/themaniclub)