ua en ru
Ср, 21 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

7 пищевых "провокаторов" высокого давления: избегайте их ежедневно!

Среда 21 мая 2025 17:30
UA EN RU
7 пищевых "провокаторов" высокого давления: избегайте их ежедневно! Названы продукты, которые повышают давление (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Высокое артериальное давление - одна из главных угроз современному здоровью, а злейшими его "провокаторами" часто оказываются привычные продукты на столе. Стоит знать, какие пищевые предпочтения могут тихо повышать давление.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглой.

Какие продукты могут повышать давление

По словам эксперта, гипертония "молодеет" и повышенное давление диагностируют уже не только у людей 50+, но и у тридцатилетних. Определенную роль играют хронический стресс, малоподвижный образ жизни и недостаток сна.

Но не менее важно - то, что человек ест ежедневно. Некоторые привычные незаметно, но систематически способствуют повышению артериального давления.

К ним относится:

  • соль (натрий) - главный враг при гипертонии
  • копчености и колбасные изделия - скрытая соль и консерванты
  • сыры с высоким содержанием соли - особенно твердый сыр и брынза
  • кофеин - кофе, энергетики, некоторые виды чая
  • сладости и выпечка с трансжирами - не только для фигуры вредно
  • маринованные продукты - огурцы, капуста и другие "вкусности" из банки
  • газированные напитки - с сахаром или кофеином, двойной удар по сосудам

Признаки высокого давления

Признаки (симптомы) высокого артериального давления (гипертонии) могут быть как явными, так и незаметными. Часто гипертония протекает бессимптомно, поэтому ее называют "тихим убийцей".

Однако, при повышенном давлении могут появляться следующие симптомы:

  • головная боль - особенно в затылочной части, усиливается по утрам или после физических нагрузок
  • головокружение или ощущение неустойчивости
  • пульсация в голове или шум в ушах
  • нарушение зрения - "мушки" перед глазами, затуманивание зрения
  • тошнота или даже рвота - при очень высоком давлении
  • сердцебиение, боль в груди
  • одышка
  • покраснение лица, потливость
  • чувство тревоги, раздражительность или усталость

В критических случаях могут возникнуть:

  • сильная головная боль, внезапное нарушение зрения или речи
  • онемение конечностей или лица
  • потеря сознания (признак гипертонического криза или инсульта)

Вас может заинтересовать

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровая еда Артерильное давление Здоровье
NEWS
Портнова застрелили в Мадриде: что известно на данный момент
Портнова застрелили в Мадриде: что известно на данный момент