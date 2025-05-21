7 пищевых "провокаторов" высокого давления: избегайте их ежедневно!
Высокое артериальное давление - одна из главных угроз современному здоровью, а злейшими его "провокаторами" часто оказываются привычные продукты на столе. Стоит знать, какие пищевые предпочтения могут тихо повышать давление.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглой.
Какие продукты могут повышать давление
По словам эксперта, гипертония "молодеет" и повышенное давление диагностируют уже не только у людей 50+, но и у тридцатилетних. Определенную роль играют хронический стресс, малоподвижный образ жизни и недостаток сна.
Но не менее важно - то, что человек ест ежедневно. Некоторые привычные незаметно, но систематически способствуют повышению артериального давления.
К ним относится:
- соль (натрий) - главный враг при гипертонии
- копчености и колбасные изделия - скрытая соль и консерванты
- сыры с высоким содержанием соли - особенно твердый сыр и брынза
- кофеин - кофе, энергетики, некоторые виды чая
- сладости и выпечка с трансжирами - не только для фигуры вредно
- маринованные продукты - огурцы, капуста и другие "вкусности" из банки
- газированные напитки - с сахаром или кофеином, двойной удар по сосудам
Признаки высокого давления
Признаки (симптомы) высокого артериального давления (гипертонии) могут быть как явными, так и незаметными. Часто гипертония протекает бессимптомно, поэтому ее называют "тихим убийцей".
Однако, при повышенном давлении могут появляться следующие симптомы:
- головная боль - особенно в затылочной части, усиливается по утрам или после физических нагрузок
- головокружение или ощущение неустойчивости
- пульсация в голове или шум в ушах
- нарушение зрения - "мушки" перед глазами, затуманивание зрения
- тошнота или даже рвота - при очень высоком давлении
- сердцебиение, боль в груди
- одышка
- покраснение лица, потливость
- чувство тревоги, раздражительность или усталость
В критических случаях могут возникнуть:
- сильная головная боль, внезапное нарушение зрения или речи
- онемение конечностей или лица
- потеря сознания (признак гипертонического криза или инсульта)
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