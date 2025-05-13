Не вмикайте, поки не перевірите: 7 порад, як підготувати кондиціонер до літнього сезону

Вимкніть кондиціонер заздалегідь

Перед початком будь-якого обслуговування обов’язково вимкніть кондиціонер з електромережі. Почекати варто щонайменше 30 хвилин, аби система повністю охолола. Це дозволить уникнути ураження струмом і пошкодження елементів. Лише після цього можна починати роботу з внутрішнім або зовнішнім блоком.

Очистіть фільтри внутрішнього блоку

Фільтри - головний бар’єр проти пилу, алергенів і бактерій у приміщенні. Їх потрібно промити під проточною водою і добре просушити перед встановленням. Якщо вони надто забруднені або пошкоджені - краще замінити на нові. Очищення фільтрів рекомендовано проводити не рідше двох разів на рік.

Протріть жалюзі і корпус внутрішнього блоку

Пил на жалюзі швидко розлітається по кімнаті разом із охолодженим повітрям. Тому їх слід протирати вологою ганчіркою, як і сам корпус кондиціонера. Це також покращує гігієну в оселі, особливо якщо в ній є діти або алергіки. Регулярне вологе прибирання зменшить кількість мікробів у повітрі.

Перевірте зовнішній блок на наявність забруднень

Зовнішній блок швидко забруднюється пилом, листям і комахами. Перед чищенням обов’язково зніміть панелі корпусу, використовуючи відповідні інструменти. Потім огляньте стан вентилятора і радіатора - на них часто осідає найбільше бруду. Якщо блок знаходиться високо, краще довірити роботу фахівцям або альпіністам.

Не можна просто увімкнути кондиціонер після довгого періоду простою без перевірки його стану (фото: Freepik.com)

Очистіть вентилятор і лопаті зовнішнього блоку

Лопаті вентилятора слід очистити м’якою щіткою або ганчіркою, не деформуючи їх. За потреби можна використовувати спеціальні засоби для чищення, уникаючи потрапляння рідини на металеві частини. Після очищення вентилятора іноді варто нанести краплю мастила для кращої роботи. Якщо є можливість, продуйте деталі стисненим повітрям.

Перевірте дренажну систему і з’єднання

Забитий дренаж може спричинити протікання і появу цвілі. Очистіть дренажну трубку від забруднень або зверніться до майстра, якщо не впевнені у своїх силах. Також перевірте щільність усіх з’єднань та електричних контактів. У разі виявлення несправностей звертайтесь до авторизованого сервісу.

Зробіть повну технічну діагностику

Навіть після самостійного очищення рекомендується замовити сервісне обслуговування у спеціалістів. Вони перевірять тиск, наявність фреону, працездатність плати керування та інших ключових елементів. Така діагностика дозволить уникнути серйозних поломок у розпал літа. Вибирайте сертифікований центр, щоб не втратити гарантію на обладнання.